Ramón Enríquez, el sueño de un canterano

El protagonismo de los canteranos del Málaga es una realidad. Al menos en esta pretemporada. El mediocentro Ramón Enríquez, nacido en el 2001 (Granada), es uno de las caras jóvenes de la estadía en Estepona. Se ha manifestado para valorar el papel de Víctor Sánchez del Amo con los 'novatos' y su experiencia con el primer equipo.

"Nos da mucha confianza y mucha tranquilidad a la hora de jugar, que es muy importante. Nos pide que seamos nosotros mismos, que estemos tranquilos, que juguemos como venimos jugando años atrás y que si hay algún fallo no pasa nada, que todos nos equivocamos", reconoce. Su ilusión es tener un hueco en la plantilla.

"Siempre se sueña con estos momentos, hacer la pretemporada con el primer equipo ya es un sueño. Ojalá un día pueda estar en la primera plantilla del Málaga y debutar en La Rosaleda". El granadino, jugador de buen toque, versátil y "polivalente", definió sus cualidades. "No me importa el ámbito en el que juegue, pero sí me gusta recibir el balón, llevar el ritmo del partido".

Tanto él como otros del filial recibieron algunas novatadas. A Ramón le tocó raparse el pelo. "Compañeros de otros años nos habían comentado que solían hacer estas cosas, pero estábamos nerviosos por saber cuándo. Sin problema y seguimos igual".