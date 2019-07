Peli cierra su etapa como juvenil y asciende al primer equipo del Soliss FS Talavera

La cantera del Soliss Fútbol Sala Talavera tendrá paso en este proyecto de la temporada 2019 – 2020. A los ‘ascensos’ tanto de Chencho como de Nacho, que seguirá alternando su rol de tercer portero con el de pieza importante en el Juvenil, se les unirá Jorge Jiménez González, más conocido como ‘Peli’.

Se trata éste de un futbolista de los que podríamos llamar ‘made in Talavera’, que se ha criado tanto en la cantera del extinto Talavera FS como en la continuación de esta modalidad deportiva en la ciudad en el actual Soliss FS Talavera, desechando caer en las redes del fútbol y siempre optando por continuar en el fútbol sala.

Quemando etapas deportivas llegó hasta el primer equipo talaverano, un equipo con el que, por cierto, ya ha tenido la oportunidad de estrenarse. Cierto es que contó con varias convocatorias a lo largo de la temporada, especialmente en el tramo final de la misma, pero no sería hasta la última jornada, en Santiago de Compostela, hasta cuando no conseguiría este premio.

En el Juvenil de División de Honor, este joven ala de 19 años sería uno de los jugadores importantes dentro de los esquemas de Sergio Jiménez ‘Pollo’, aportando goles importantes que permitieron a los de Talavera de la Reina mantener la categoría en el siempre duro y exigente Grupo VI.

Peli reconoce que “a nivel personal es un paso muy importante, ya que es otro nivel, lo cual requerirá más trabajo desde el primer día. Me hace mucha ilusión poder formar parte de la primera plantilla y estoy deseando poder empezar ya la pretemporada para poder ayudar y contribuir con el equipo”.

El talaverano recuerda que “ya he podido disputar algunos minutos sobre la pista en la categoría, en un partido en Santiago donde el final no fue el deseado por todos. Pese a ello ya se puede decir que conozco la categoría y eso me permite estar preparado de cara a lo que me viene por delante”.

“Lo que espero de esta temporada es aprender, que no es poco. Intentaré aprender de todos los compañeros, especialmente de los veteranos, y también de una categoría en la que estaremos por segunda temporada consecutiva. Quiero que empiece ya la temporada y espero poder disfrutar de ella con el equipo”, destaca el canterano del conjunto cerámico.