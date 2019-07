Toché: "Me voy con la espina de no haber podido ascender"

Toché ya forma parte de la historia del oviedismo. Después de cuatro temporadas en el conjunto azul, esta mañana acudió al Requexón para dar el último adiós a sus excompañeros y despedirse de la afición ante los medios. A eso de los doce de la mañana el delantero apareció por las instalaciones deportivas en las que tanto tiempo ha pasado y, acompañado de Joaquín del Olmo y Michu, decidió tomar la palabra para comenzar a dar las gracias a toda la gente que le ha rodeado durante esta etapa dentro de su larga trayectoria profesional:

“Quería agradecer al club por dejarme hacer esta rueda de prensa. Doy las gracias a Michu y a Joaquín por estar aquí a mi lado hasta el último día. Demuestra cómo son como personas y cómo me han tratado hasta el final. Gracias a ellos, a Carmelo y al Grupo Carso por traerme porque he vivido unos años increíbles con situaciones y sensaciones maravillosas. Vine sabiendo que el Oviedo es un club grande, pero cuando estás dentro te das cuenta de su grandeza y de todo lo que le rodea”.

Escucha aquí su despedida de forma íntegra

Toché, que todavía no ha anunciado su próximo destino, llegó a un acuerdo este mismo verano para su desvinculación con la entidad ovetense a pesar de tener firmado un año más de contrato, y lo hizo tras haber anotado un total de 42 goles en los cuatro años que vistió la elástica carbayona.

“Cuando hablé con Michu este verano sabíamos que había acabado un ciclo, era lo mejor para ambas partes y me voy con mucha pena, dejo muchos amigos y echaré de menos estar en Oviedo. Ambas partes sabíamos que había acabado una etapa y creo que era la mejor forma de terminar”.

“El mercado va muy lento como podéis comprobar y yo lo estoy sufriendo. Quiero decidir lo mejor para mí. Quiero seguir jugando un par de años, no sé dónde, pero sí terminar con buen sabor de boca. Busco un sitio donde me vuelva a sentir ilusionado. El Cartagena es una opción real, es mi tierra y siempre les escucho con mucho cariño. Durante años han intentado que fuera y es una de las opciones que hay por el cariño que le tengo a la gente. También hay opciones en Segunda, pero todavía es pronto y hay que esperar un poco más”, añadió el excapitán azul.

Sus dos últimas temporadas en Oviedo, por diferentes circunstancias, estuvieron lejos de sus mejores registros, pero en las dos primeras campañas aportó una cantidad importante de puntos al casillero azul gracias a los 17 tantos anotados en cada una de ellas.

“Gracias a todos los entrenadores que he tenido porque de todos he aprendido y todos me han tratado genial. Vengo aquí y es como si no hubiera pasado el tiempo. Me tratan como uno más de la casa. Ojalá pueda volver en el futuro y, si vengo en algún momento, será para aportar cosas para que el club mejore. Mis compañeros me han hecho disfrutar dentro del campo y fuera. Sin ellos no hubiera hecho ni un solo gol, por mi forma de jugar dependía de todos para hacerlos”.

Uno de los días sin duda más recordados por el murciano, y también por la afición, fue su gol al Sporting en El Molinón en un derbi que significaba mucho después de tantos años sin producirse. La posterior celebración, mostrando el brazalete a la grada, dio paso a la creación de camisetas con dicha estampa o incluso la puesta a la venta de varios brazaletes con el lema 'orgullo, valor y garra'.

“Para mí fue un gol relativamente feo. En ese momento no me daba cuenta lo que significaba, pero más adelante me di cuenta de que esa imagen representaba a mucha gente que llevaba mucho tiempo esperando por ese día. Mi celebración no sé cómo surgió ni cómo se me pasó por la cabeza, pero me siento orgulloso de que esa celebración representase a tantos oviedistas. Es la imagen con la que me quedo de estos cuatro años”.

Por último, afirmó que abandona el club con la pena de no haber podido dejarlo en Primera División después de varias oportunidades desaprovechadas, pero con la esperanza de que pronto pueda vivir ese ascenso aunque sea como un aficionado más desde la grada:

“Me voy con la espina de no haber podido ascender y no jugar el play off. Es algo que queda ahí y hemos estado muy cerca, pero al final lo conseguirán. La afición y el club se merecen ascender. Voy a ser un oviedista más que irá al Tartiere y animaré al equipo”.

“Me siento orgulloso de haber sido capitán. Llevar el brazalete de este equipo ha sido una de las cosas más grandes que he hecho en mi carrera. Lo he intentado llevar con el mayor honor que he podido. Es el equipo más importante que he estado en mi carrera. Cuando vine firmé por solo un año y el tiempo me ha dado la razón. Hoy iba por la ciudad y todo el mundo me daba las gracias por hacer mi trabajo. No quiero que me recuerden como un gran goleador, prefiero que lo hagan como una buena persona y alguien que lo dio todo por el club”, zanjó el atacante murciano.