Igea asegura que las listas de espera quirúrgica se deben reorganizar ya

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea confirma que la próxima semana comenzarán las reuniones con las diferentes gerencias sanitarias para establecer un criterio unificado y coherente en la elaboración de listas de espera quirúrgica.

Tal y como siempre ha denunciado Ciudadanos, las listas de espera no incluyen pacientes que, en realidad, están pendientes de una intervención, aunque todavía no hayan realizado las pruebas diagnósticas, es decir, son usuarios a tener en cuenta si se quiere tener un conocimiento real de las necesidades sanitarias de la comunidad autónoma. En el caso del Hospital del Bierzo, la brecha se sitúa en un 69% por ciento, es decir, hay 1.694 pacientes con operación programada, pero, en realidad, son 2.467 los usuarios que requieren una intervención, un desfase que no es tolerable, según Igea, y que vuelve a colocar al centro berciano en la cola sanitaria junto a Burgos y León. Es necesario aunar criterios, insiste, y explicaciones sobre la diferencia de listas de espera que se produce entre hospitales

En cuanto al tiempo de demora media se establece en 76 días para quienes ya tienen programada la intervención y los 91 para quienes están pendientes de ser incluidos en esa agenda.