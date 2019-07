Yuri Fernández, portavoz de UBER: "Estamos aquí para quedarnos y confiamos mucho en la demanda local"

A partir de hoy, Uber empieza a operar en Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando, además de Jerez de la Frontera. El servicio de transporte de la multinacional americana, según su portavoz Yuri Fernández en Hoy por Hoy Cádiz, ha elegido la Bahía de Cádiz "porque Andalucía está siendo uno de nuestros mayores éxitos no solo en España, sino en el sur de Europa, y era el próximo paso natural tras la Costa del Sol, Sevilla, Granada y Córdoba. Lo próximo era claramente Cádiz, su bahía y jerez, por la combinación de ser destino turístico de primer orden y tener una demanda local entre poblaciones cercanas, pero con mucha población".

Fernández ha explicado que no han implantado su servicio en Chiclana de Frontera porque "tenemos que empezar por un área que sepamos que podemos cubrir y Chiclana nos quedaba un poquito más lejos". No obstante, el portavoz de la multinacional no ha descartado que "en poco tiempo podamos ampliar a la zona".

Los vehículos estarán repartidos en toda la bahía, no estarán separados por localidades, como sucede con los taxis, por lo que cualquiera puede recoger y llevar pasajeros de cualquier municipio.

Según Yuri Fernández, las expectativas que tienen "ahora en verano son de un crecimiento grande", pero ha aclarado que "están aquí para quedarse", por lo que confían mucho en la demanda local, ha afirmado. El tipo de cliente es heterodoxo, no buscan un perfil concreto, y considera que el "boca a boca" va a funcionar muy bien.

Sobre la polémica de las licencias VTC que emplean sus vehículos, el portavoz ha explicado que ellos actúan como una plataforma que trabaja con grupos de transporte y con autónomos, y que son ellos quienes tienen que disponer de una licencia VTC, que "es de servicio público, con lo cual tiene exactamente los mismos derechos y obligaciones que otra licencia de servicio público como puede ser la del taxi".

Precisamente al hilo de ese asunto, Fernández ha apuntado que se han puesto en contacto con los ayuntamientos a través de un comunicado, informando de que empezarán a trabajar en las localidades. La intención de UBER, dice, es colaborar con esos ayuntamientos porque "hay un consenso general de que el uso del vehículo privado se nos está yendo de las manos", y a raíz de esa necesidad, la compañía ofrece una plataforma multimodal de transporte que va generando esa colaboración que acaba por interesar a los consistorios.

Desde UBER, añade, están pensando en implantar en España la posibilidad de que los ciudadanos, a través de su app puedan sacar billetes de metro o autobús, o incluso puedan solicitar un taxi.

Acerca de la posibilidad de que haya un conflicto con el sector del taxi gaditano, el portavoz de la filial española de la multinacional cree que se está "rebajando la tensión" por dos principales motivos: "por la voluntad de trabajar juntos y porque el taxi se está dando cuenta de que hay sitio para todos".

Fernández piensa que la tendencia de peatonalizar los centros de las ciudades incrementa la necesidad de la ciudadanía de disponer de un medio de transporte que no sea su vehículo particular para acudir a la almendra de las ciudades. Una nueva demanda que puede propiciar el acercamiento entre UBER y el sector del taxi.