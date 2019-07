Enrique Martín: "Aquí hemos venido a ascender"

Enrique Martín Monreal (Tiebas-Muruarte de Reta, 1956) es un entrenador más que contrastado en el fútbol español. Con 37 años debutó en los banquillos con el Osasuna en Primera División. El navarro acumula 26 años como entrenador y asume el reto de entrenar al Córdoba CF tras todos los problemas extradeportivos y deportivos de la temporada pasada. Este mediodía ha pasado por Hoy por Hoy Córdoba para valorar la actualidad blanquiverde.

Enrique Martín / CADENA SER

El entrenador cordobesista ha afirmado que "se siente ilusionado ante la temporada en Segunda División B, sobre todo, por la exigencia que mantiene esta ciudad. Y si el Córdoba estuviese en Segunda Regional, seguiría aquí porque yo no miro las categorías".

Al recordar el cántico que Indar Gorri (ultras osasunistas) le hizo al navarro en tributo al ascenso y a la salvación agónica, Martín añadió, con la piel de gallina: "que te canten niños de 3, 4, 5 o 6 años... como la mirada de un niño no hay lugar a la comparación. Espero que la hinchada blanquiverde me lo canten cuando subamos a Segunda y después a Primera". Además, 'la bruja' recordaba su etapa más emocional con su dolencia en el corazón: "te hace ver la vida con otro enfoque y te hace relativizar mucho más las cosas. Mi experiencia ha sido impresionante, porque todo lo que habia pasado lo había visto en las películas o en las series. Realmente luego uno se lleva una llorera impresionante cuando uno se da cuenta de que ahora está aquí y al momento puede estar en el otro lado".

El ex entrenador osasunista ha sido rotundo cuando se refiere al objetivo de esta temporada: "el objetivo no es otro que ascender". "No hay más, no hay que ir partido a partido, no jugamos cada fin de semana cuatro partidos. El único objetivo y la ruta a seguir es que el Córdoba acabe entre los 40 principales al final de la liga", añadió.

Jesus Ventura, Enrique Martín y José Antonio Alba. / CADENA SER

En la entrevista, que pueden escuchar aquí, Martín habló también sobre la plantilla y el sistema táctico: "queremos competir, tenemos buena gente, un centro del campo prácticamente de Segunda División. El dibujo es muy relativo, hemos empezado con esta dinámica porque es menos habitual jugar con 3 centrales. Con los demás sistemas, al final, todos los jugadores están habituados a estos. Lo que sí necesitamos son delanteros de nivel, pero claro, para eso tenemos que esperar a una categoría superior y sus descartes". A la hora de hablar del canterano, Sebas Moyano, 'la bruja' aclara que: "no lo tenía controlado, pero es un jugador con mucha calidad. Tiene que añadir algunos hábitos para ser un futbolista más completo".