Adjudicadas 158 plazas de docentes de las 257 convocadas en las Pitiusas

Una vez acabado el proceso de oposiciones docentes de 2019, se ha adjudicado el 80% de las plazas que salían a concurso. Esto supone que se han cubierto 856 plazas del total de 1070 que integraban esta oferta de oposiciones. Han quedado sin cubrir, 214 plazas, el 20% del total.

En total, con las plazas adjudicadas a lo largo de las tres convocatorias de oposiciones celebradas el 2017, 2018 y 2019, se han estabilizado 1.957 plazas, la mayoría para docentes interinos.

Por islas, en Mallorca se han adjudicado 636 de las 726 plazas disponibles (87.6%); en Menorca, 62 de 87 (71,26%); en Ibiza, 140 de 224 (62.5%), y en Formentera, 18 de 33 (54,55%).

En esta última convocatoria de oposiciones 743 plazas, que suponen el 86’8%, de las plazas adjudicadas, han sido para interinos que han trabajado los últimos 5 años en algún centro público de las Islas. Del resto de plazas adjudicadas (113) solo 6 no han formado parte nunca de la lista de interinos docentes de Baleares. Es decir, 850 de las 856 plazas adjudicadas (99%) han sido para aspirantes que han estado ejerciendo como docentes interinos en Baleares en algún momento.

Martí March ha explicado que “hemos reducido casi 10 puntos la tasa de interinos después de tres convocatorias de oposiciones. ¿Es suficiente? No, pero hemos empezado el camino”. El conseller ha recordado que “desde 2011 hasta 2016 no se hicieron oposiciones y esto ha supuesto un crecimiento muy importante del número de interinos y nos ha conducido a tener que hacer convocatorias de mil plazas, cosa que no nos gusta. Lo mejor para nuestra comunidad sería hacer convocatorias de 400 o 500 plazas y pensamos que poco a poco lo conseguiremos”.

El proceso de oposiciones se inició con 4.206 aspirantes admitidos aunque, finalmente, se presentaron 3.224 personas en las Islas Baleares. En Ibiza, 433, en Formentera, 70 , en Menorca, 238 y en Mallorca, 2.483.

En total se sacaban 1070 plazas de personal docente de las Islas para todos los cuerpos; es decir, cuerpo de maestros, profesores de ESO, de escuela oficial de idiomas y profesores técnicos de Formación Profesional.

En cuanto a los tribunales, para este concurso-oposición se han formado 108 tribunales, integrados por 546 personas. La distribución de los tribunales es la siguiente: 19 en Ibiza, 9 en Menorca y 80 en Mallorca.

Del total de las 1070 plazas, se ofrecían 430 en primaria, 460 a secundaria, 12 en las escuelas oficiales de idiomas y 168 a formación profesional. Por islas, se ofrecen 726 plazas en Mallorca, 87 en Menorca, 224 en Ibiza y 33 en Formentera.