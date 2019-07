"El jugador de la Cultural debe tener hambre, compromiso y humildad"

José Manuel Aira ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación. Desde la última intervención del técnico leones han pasado dos meses y se ha vivido una no renovación para luego volver a ser contratado por la Cultural. En este tramo de tiempo y después de todos estos movimientos sólo hay una cosa que no ha cambiado: el objetivo que no es otro que volver al fútbol profesional.

José Manuel Aira ha analizado todos los aspectos que están rodeando la pretemporada de la Cultural con la que hasta la fecha se muestra muy contento:” Estoy contento de que cómo ha venido la gente y de su predisposición. Los jugadores están mostrando que tienen ganas de entrenar”. En esos entrenamientos de pretemporada ya no están jugadores de peso como es el caso de Yeray, Palatsi o Viti. El técnico de la Cultural también ha hecho referencia a este aspecto: “Va en nuestro trabajo y no es agradable. He sido muy claro con todo el mundo he ido de cara y con sinceridad”. Aira también ha confirmado que no cuenta con Hugo Rodríguez, Vicente Romero y Adrián Mancebo a los que ha invitado a encontrarse un nuevo equipo

La planificación de la plantilla se está llevando entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva y el concepto de jugador que se busca es diferente al de la temporada pasada: “Por presupuesto tenemos que ir a un tipo de mercado concreto. El jugador que esté en la Cultural debe tener hambre, compromiso y humildad. Eso no se puede perder”. José Manuel Aira también tenía palabras hacia Antonio Martínez que acaba de renovar por dos temporadas: “Esperamos que empezando desde el inicio nos dé más. Su roll en el vestuario es muy importante”. Precisamente acerca del vestuario de la Cultural está era la reflexión que hacía el berciano:” Es un punto importante. La gente tiene que tener claro que lo importante es el grupo. Un vestuario sano no quiere decir que todos los jugadores estén todo el día juntos”