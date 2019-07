El Linares rompe con Lopito

Día de intensos movimientos en los despachos del club azulillo. La entidad, a primera hora de la mañana, comunicaba al guardameta que no continuará en las filas mineras. Así se lo hacían saber al jugador tras presentarse en el entrenamiento a las órdenes de Juan Arsenal, como cualquier otro día normal de trabajo. La directiva linarense se ha limitado a transmitir, mediante un comunicado, que ambas partes alcanzaban un acuerdo para la rescisión de su contrato en vigor. El jugador, no en vano, ha manifestado en sus redes sociales que esta decisión se ha tomado "contra su voluntad". Las reacciones a este noticia no se han hecho esperar. En este sentido, son mayoría los que le agradecen todo el talento que ha depositado bajo palos, con actuaciones brillantes para el recuerdo aunque, de otro lado, hay quien le culpa por la eliminación en el Play Off de ascenso ante La Nucía. Lo que es incuestionable (y el con el tiempo se valorará) es el amor y compromiso que este portero ha demostrado en torno al Linares a lo largo de sus distintas etapas como profesional.

El siguiente paso, tras la ruptura con Lopito, ha sido buscarle sustituto. El elegido ha sido Razak Brimah, natural de Accra (Ghana) de 32 años. Se caracteriza por ser muy ágil bajo palos, potente, con gran presencia física y decisión en todas sus acciones, según informa la directiva azulilla en un comunicado. Tiene experiencia en Segunda División con el CD Guadalajara, Mirandés y Córdoba CF, dispuntando 96 partidos y un Play Off de ascenso a la Liga Santander. En su haber cuenta con 72 participaciones en Segunda B con equipos como el CP Ejido, Real Betis B, CD Tenerife y Córdoba B. Además ha sido 27 veces internacional con su país, disputando dos Copas de África (2015 y 2017).

Otra de las incorporaciones es Alan Araiza, extremo izquierdo y media punta de 23 años que perteneció la temporada pasada a la UD Los Barrios. Acumula más de 80 partidos de experiencia en Tercera División donde consiguió 13 goles. Según la entidad azulilla, se trata de un futbolista de banda que destaca por su calidad y verticalidad, además de ser un extremo que aporta gol. También ha militado en otras plantillas como las del Recreativo B o la UD Sanse.