Aurtenetxe: "Siempre hay que aspirar a lo máximo"

El Atlético Baleares ha presentado a su séptimo fichaje de la temporada. Se trata de Jon Aurtenetxe, jugador de 27 años que acumula más de 100 partidos en Primera División con equipos como el Athletic de Bilbao, con el que jugó una final de Copa del Rey y una final de Europa League, y con el Celta de Vigo.

El defensa vasco también reúne experiencia en la Segunda División tras haber pasado por el Tenerife y el Mirandés. Aurtenetxe llega procedente de la categoría de plata de Australia. Es un lateral zurdo que puede jugar también de central.

El director deportivo Patrick Messow ha presentado a uno de sus fichajes estrella del verano: "Presentamos a Jon, conocido por su experiencia en Primera y Segunda División. Queremos sacar provecho de esa experiencia y creemos que va a ser un jugador muy importante para nosotros que puede cubrir dos posiciones: central y lateral zurdo. Contento porque nos va a aportar mucho y por haberlo convencido para nuestro proyecto".

El jugador ha hablado sobre la situación que vivió el club balear tras no ascender a Segunda y afirma que "fue una cosa que me llamó la atención, es el objetivo de este año, ascender". Además ha añadido que "será complicado porque el año es muy largo pero siempre hay que aspirar a lo máximo y es por lo que vamos a trabajar".

Aurtenetxe afirma que no se considera el fichaje estrella: "No me siento el fichaje más importante, quiero aportar como uno más, tengo 27 años y muchos partidos jugados pero hay que demostrarlo en el campo".

Este jueves por la mañana ha sido la primera vez que el vasco se ha reunido junto a sus compañeros y ha entrenado por primera vez con la plantilla balearica: "Esta mañana hemos entrenado y he conocido a todos y es un grupo muy unido y la acogida ha sido magnífica y espero que vaya todo bien. No conocía personalmente a Manix pero tengo buenas referencias, me han hablado muy bien de él. No conocía a ninguno del cuerpo técnico pero me informé antes de venir y tengo grandes referencias".

El Atlético Baleares realizará la segunda sesión del día en Son Malferit esta tarde a las 18:00.

La nueva incorporación ya conocía a Gorka Iturraspe, también recién llegado al equipo: "A Gorka lo conozco desde pequeño de ir en el bus a los entrenamientos de las categorías inferiores del Athletic y mi relación con él es muy buena".

Tras jugar en Segunda División en Australia, la oferta de regresar a España ha sido la clave para incorporarse al Atlético Baleares: "He estado muy bien en Australia pero cuando me comentaron la posibilidad de venir al ATB decidí venir porque es un proyecto muy ambicioso".

"Hay que hacer piña y grupo, en todos los equipos se van y vienen jugadores. Soy un jugador con experiencia y quiero aportar lo máximo, lo que el míster me pida, daré lo máximo en cada partido", ha finalizado el jugador.