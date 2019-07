CCOO y UGT suspenden la huelga de hostelería como muestra de buena voluntad para desbloquear el convenio colectivo

Los dirigentes de ambos sindicatos aseguran que no obtsnate seguirán las protestas en julio y agosto y acusan a la patronal de "no querer" firmar el convenio porque han aprendido que en 11 años se han ahorrado 60 millones de euros en salarios. Aseguran que los principales escollos están en la subida salarial y el complemento por incapacidad temporal.

Antonio Jiménez, secretario general de UGT, acusa a la patronal de tener nulo interés en llegar a acuerdos y se ha desvelado su verdadera intención oculta, la de no firmar el convenio colectivo. En ese sentido, Santiago Navarro, de CCOO ha dicho que forma parte de una estrategia, no firmar ese convenio, que estaba ya a punto, para ahorrar en salarios y recuerda que en los últimos once años han dejado de pagar 60 millones de euros a sus trabajadores.

Jiménez ha señalado que no obstante, en señal de buena voluntad han suspendido la huelga prevista, aunque no van a abandonar las movilizaciones.

Además, van a pedir a la inspección de trabajo que inicie una campaña específica de vigilancia de este sector, que además debe inlcuirse dentro del plan de economía sumergida, según Santiago Navarro, y también medidas específicas de formación de los trabajadores.

Los empresarios consideran inasumible un incremento anual del 4,5% durante los próximos tres años tal y como explicaron cuando dieron por rotas las negociaciones.