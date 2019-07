La consejera de Fomento no da plazos para el Metro de Sevilla

Marifrán Carazo, consejera de Fomento, ha atendido los micrófonos de Radio Sevilla “a pie de carretera", en la puesta en servicio del enlace de la Autovía A-8009 con La Rinconada dentro de las obras del Acceso Norte a Sevilla, un servicio que va a beneficiar a más de 40.000 coches. Este nuevo enlace resolverá los movimientos del tráfico desde San José y La Rinconada hacia Sevilla por la autovía de Acceso Norte y las salidas desde el acceso norte hacia los municipios de la zona norte del área metropolitana de Sevilla.

Gracias a la ejecución de este enlace se ha podido eliminar la glorieta construida durante la ejecución de las obras del primer tramo del Acceso Norte a Sevilla.

Ayuntamiento de la Rinconada

Una segunda fase será la construcción del viaducto de Pago de Enmedio, que dará continuidad al vial metropolitano y resolverá todos los movimientos de tráfico entre La Rinconada y San José de La Rinconada, al tiempo que resuelve las necesidades locales del desarrollo urbano que se viene dando entre ambas poblaciones sevillanas.

Asegura la consejera que su Gobierno tiene "dos banderas" en Sevilla: el Acceso Norte con el viaducto del Pago de Enmedio, de 590 metros de longitud, un terraplén intermedio y un segundo viaducto de 178 metros y completar el Metro “con la absoluta necesidad de finalizar la red de metro, indispensable para la movilidad de los sevillanos”.

Para ello, se han revisado los proyectos del Metro, un trabajo que se hizo en 2009, que costaron 17 millones de euros y que hay que actualizar: “Es un trabajo duro que hay que hacer este año y el próximo, con lealtad institucional para hacerlo de la mejor manera posible”.

Marifrán Carazo dice haberse “llevado un chasco al ver los proyectos de hace diez años”, no actualizados e incompletos, “que se han perdido, por eso hay que empezar la casa por los cimientos”.

A la vez que se actualizan los proyectos, se cerciorará el Gobierno de que no haya sobrecoste, como los 125 millones que hay que pagar ahora. Hasta que los proyectos no estén claro no se atreve a “dar una fecha de inicio de los trabajos porque es un gobierno responsable y no quiere frustrar expectativas”.

Escuche la entrevista completa:

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha decidido pedir una entrevista con el presidente de la Junta para abordar el asunto del Metro. Quiere que se les diga ya a los ciudadanos cómo será y cómo se va a financiar la red del metro.

Por otra parte, el Metro es un asunto prioritario en la reunión que se celebra este jueves de la plataforma civil ‘Sevilla Ya’. Miguel Rus, presidente de la CES, exige que se definan tramos, plazos y presupuestos para que la obra de ampliación del Metro no se demore más.