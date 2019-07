Los alcorques no son para las palmeras

La caída de dos palmeras hace unos días en la ciudad de Valencia, a causa de las altas temperaturas, vuelve a abrir el debate sobre la idoneidad de la presencia de las mismas en el casco urbano, dado que no es un fenómeno aislado, sino que se repite cada año cuando las altas temperaturas se combinan con la falta de lluvia.

Para Jose Francisco Ballester-Olmos, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y experto en paisajismo, este fenómeno no es preocupante, porque se reduce a un número muy bajo de ejemplares. Sin embargo, la “tensión hídrica” que sufren las palmeras es habitual en todas las ciudades donde se plantan en alcorques: “No es ninguna enfermedad, ni ningún virus. El estrés hídrico es un desorden fisiológico producido por una falta de absorción de agua y un exceso de evaporación. El balance es negativo y la planta, en este caso la palmera, se desorganiza en algunos puntos afectando a la elasticidad de la madera y tendiendo a quebrarse.”

Una situación que afecta a las palmeras plantadas en alcorques, pero no a las plantadas en jardines: “Las palmeras tienen unas siete mil raíces, que necesitan metros de expansión en una tierra amable donde desarrollarse, absorber agua y nutrientes y desarrollarse. Los alcorques son lugares inhóspitos para las palmeras, donde la tierra esta muy compactada y el agua no circula bien. No hay la humedad necesaria, y las palmeras pasan de ser flexibles a ser quebradizas.”

En cuanto a los jardines de la ciudad de Valencia, para el profesor Ballester-Olmos, es necesario concebirlos con las necesarias zonas de sombra. Sin embargo, en el jardín del Parque Central, “es patente la falta de sombra, había otros proyectos más operativos para ese parque. Hay unos bancos de grandes dimensiones que no están sombreados, es difícil sentarse y no quemarse en los días de mucho calor. La sombra es un elemento fundamental en los jardines.”