Cecilia Malmström responderá en septiembre sobre la afección a los cítricos del acuerdo con el Mercosur

La comisaria europea Cecilia Malmström presentará en septiembre un informe con las medidas a adoptar para paliar los riesgos que el acuerdo puede provocar en la citricultura valenciana, que ahora mismo, reúne las condiciones para ser considerado un sector sensible. La Comisión de Comercio está fijada para el día dos.

Así lo ha anunciado este jueves Inmaculada Rodriguez -Piñero, la eurodiputada socialista que pertenece a la Comisión de Comercio Internacional que indica que según lo que se ha publicado hasta ahora, el acuerdo de manera global es positivo para la Comunitat Valenciana.

Rodríguez- Piñero afirma que todo acuerdo tiene partes positivas y negativas.

Entre las primeras. la rebaja de los aranceles que ahora pagamos por vender automóviles y sus derivados, el textil, el calzado y el mueble pasaran del 35% al cero por cierto, para un mercado de 265 millones de personas.

Pero la parte negativa es muy importante para la citricultura, Rodriguez -Piñero, revela que esta parte del acuerdo se cerró hace tres años cuando aún gobernaba el PP y que no se puede cambiar, pero hay tiempo para introducir medidas que ayuden a paliar la afección. La eurodiputada calcula que hasta después del primer trimestre del año que viene no llegará al Parlamento Europeo, que es quien lo ha de ratificar.

Y entre las medidas posibles, están la vigilancia de que se cumplen los compromisos sobre las plagas que se han adquirido por parte de esos paises, incluir clausulas de salvaguarda con carácter preventivo: es decir que se anticipen a los perjuicios que se pueden producir y que el coste de los informes necesarios para esas clausulas no recaiga en el sector.Además pide que la Comision Europea pueda actuar de oficio. La eurodiputada socialista insiste en que España no secundara el acuerdo si esas garantías no se dan.

También cree que los efectos sobre el arroz, no serán negativos porque los paises del Mercosur, exportan a Europa el 2% de las casi tres millones de toneladas que se consumen y además producen la variedad índica mientras que la Comunitat produce la japónica que es la que se consume mayoritariamente en Europa.

Añade que aún quedan cosas por publicarse de un acuerdo que tiene más mil de folios: entre ellas la protección para productos con denominación de origen, las llamadas indicaciones geográficas, para turrón, los críticos y el vino, pero parece claro que la chufa no la tendrá, porque no se cultiva en los países del Mercosur y por lo tanto no hay posibilidad ni de plagio ni de perjuicio para el comercio.-

En otro orden de cosas, Rodriguez- Piñero ha recordado que está prevista una visita a la Comuntat del Comisario Europeo de Salud Vegetal Vytenis Andriukaitis y ha avanzado que el año que viene, como había pedido, habrá una misión europea, a Sudáfrica para que compruebe in situ como se producen y tratan los cítricos que compiten con los de la Comunitat.