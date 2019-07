Eusebio Navarro pasó a la historia como un señor del fútbol

Tiene 88 años y una memoria que impresiona; llama la atención cuando relata historias del fútbol o de su vida ocurridas hace más de medio siglo. Eusebio Navarro es un personaje en Los Molinos, donde pasear con él es una alegría: parece misión imposible dar dos pasos seguidos porque los vecinos lo paran, hablan con él, lo saludan... se nota que la gente de Los Molinos adora a un hombre bueno, en la vida y en el fútbol. Fue un presidente señor, caballero con aquellos que visitaban el campo Constantino Cortés.

Club familiar

Un ejemplo para todos y, además, supo rodearse de buenos directivos y entrenadores que cuidaban mucho los valores de la vida, esos que parecen como perderse en la era en la que nos invaden las redes sociales. Nadie tiene una mala palabra de Eusebio Navarro, un mal gesto; Los Molinos disfrutó con él de una época brillante en un club con mucha solera y con una bonita historia. Hoy, Eusebio Navarro, en la puerta de toda de la vida del campo de Los Molinos repasa con LA VOZ, el periódico de todos los almerienses, su vida y obra en un club que creció con él en una etapa dorada con magníficos futbolistas, pero sobre todo buenas personas.

Este presidente señor vio crecer a niños en el club que años después se marcharon siendo hombres buenos y padres de familia. Recuerda sus años en Los Molinos como si no hubiera pasado el tiempo, como si el reloj se hubiera detenido: “Fundé el club en 1973 con Constantino Cortés hasta hace cinco años, que fue cuando decidir marcharme; toda una vida, aunque es cierto que venía del deporte porque estuve en el ciclismo durante 17 años antes de llegar a Los Molinos. Ismael Moratón estaba en la sección de deporte de Educación y Descanso con Cristóbal López que fue uno de los promotores para hacer el campo de Los Molinos en un terreno en el que había una hípica. El original campo Constantino Cortés, donde está hoy el colegio, era una hípica, había unas cuadras, y recuerdo que el barrio estaba muy necesitado para hacer una instalación deportiva para Los Molinos y nos pusimos manos a la obra”.

Recuerda con una memoria asombrosa que “limpiamos las cuadras, nos gastamos unos 60.000 pesetas, pero Cristóbal López nos dijo que iba un colegio en la parcela del campo de fútbol, por lo que tuvimos que trasladar el campo a una rambla, que es donde está hoy en día”.

Se confiesa un amante del deporte: “No puedo decir que he estado en el deporte por mis hijos, nietos o familiares... no he tenido a nadie en ese sentido e igual por eso he estado más libre. Todo lo que hacía lo realizaba en beneficio de Los Molinos”.

Gran amigo

Define a Constantino Cortés con emoción: “Era un hombre bueno en el sentido de que nada era suyo; uno se acercaba al mostrador pidiendo 1.000 pesetas y se las daba. Era una persona muy buena, de las pocas que van quedando en la vida”.

Eusebio Navarro explica los motivos de su marcha de la presidencia: “Cuando uno hace las cosas y no siente nada... también hay que ver que tengo 88 años y van saliendo goteras. Me marché dejando el club en Tercera, en División de Honor, con el cadete autonómico... como un club reconocido en Andalucía y en España. Estuvimos muchos años llevando las categorías inferiores del Almería”.

Presume de los directivos que tuvo: “Tenía un equipo de personas muy formales que sabían lo que tenían que hacer en todo momento y con un Antonio Morales que era único. Todos, pero todo realizaron una labor espectacular en Los Molinos; eran personas muy comprometidas”.