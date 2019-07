Una derrota que no siembra dudas

Solo el marcador dio la espalda al Almería. Buenas sensaciones para el conjunto de Óscar Fernández en el segundo amistoso de pretemporada en Pinatar Arena contra un Levante que mantiene el bloque de la pasada campaña en Primera División. Ambos suelen enfrentarse cada verano y sus duelos son igualados, como el de este jueves, y se decidió en una acción a balón parado. El míster apostó por un once con una defensa formada por una retaguardia que continúa respecto al campeonato anterior, con René, Romera, Owona, Ibiza y Martos. Por delante, el poderío físico de Nkaka junto a Aguza, que aguantó casi noventa minutos; Corpas en la derecha y Yanis en la izquierda, con Simón Moreno y Álvaro Giménez como referentes en ataque. El ex del Villarreal fue de los más activos en el primer tiempo, provocando una acción dentro del área que pudo ser penalti. Tanto protestó el onubense que vio la cartulina amarilla. Antes, el Levante se adelantó con gol de Rubén Vezo. Bardhi lanzó una falta desde la izquierda, la defensa rojiblanca no acierta a despejar, y el central superó a René para abrir el marcador en Pinatar Arena.

De menos a más

El gol levantó al conjunto almeriense, que buscó el empate en el tramo final del primer tiempo, con un lanzamiento cruzado de Simón Moreno. Correcta actuación de Álvaro Giménez, que acaba de salir de una lesión que le mantuvo apartado del grupo en los últimos días. Es el jugador con más cartel de la plantilla y aunque su futuro puede estar lejos de su actual equipo, se vistió de corto contra el Levante.

Sin miedo

A la vuelta de vestuarios, Yanis Rahmani estrelló un balón en el poste. Avisó el cuadro de Óscar Fernández, aunque no pudo igualar la contienda. Corpas y bueno tampoco tuvieron suerte de cara a gol. El Levante pudo ampliar distancia con Sergio León y Rubén Rochina como protagonistas. El técnico rotó a diez de los once futbolistas pasado el minuto 60, como es habitual en este tipo de confrontaciones. Fernando en portería; defensa para Gianni, Tano, Peybernes y Montoro; centro para Aguza, que en el tramo final dejó su sitio a Alonso, Callejón y Chema; bandas para Bueno, que dejó algunos detalles de su enorme calidad en la izquierda, y Sergio Pérez; mientras que arriba jugó Dani Albiar. Tres del filial en la alineación.

Rubén Rochina cerró el intento de reacción del Almería con un golazo ante el que nada pudo hacer Fernando Martínez. El azulgrana puso la pelota en las escuadra, imposible para el meta. La derrota no deja dudas, ya que el objetivo es potenciar el sistema de juego, no el marcador.