El grupo nacionalista asegura que las fiestas patronales de Arrecife corren peligro

El grupo nacionalista de Arrecife (CC-PNC-SB) advierte del serio peligro que está corriendo la celebración de las fiestas en honor a San Ginés, patrón de la capital de la isla, al no haberse publicado aún en el Boletín Oficial de la Provincia la modificación presupuestaria de 470.000 euros aprobada en el pleno extraordinario y urgente del pasado 15 de julio.

“El tiempo se echa encima. Tras publicarse en el BOP debe permanecer en exposición pública durante 15 hábiles a contar desde el día siguiente a la citada publicación”, ha dicho el portavoz, Echedey Eugenio, que no entiende cómo la concejal de Festejos, Nova Kirkpatrick, está dejando pasar los días, “y no se ha asegurado de que se estén dando los pasos pertinentes para que Arrecife no se quede sin sus fiestas patronales”. Lo cierto es que, a fecha de este miércoles 24 de julio, es decir, nueve días después de llevarse a pleno, la modificación continúa sin aparecer en el Boletín.

“Los arrecifeños no pueden quedarse sin sus fiestas patronales. Sería el colmo que la capital de la isla se quedara por primera vez en toda su historia sin las fiestas de San Ginés y la concejal no podrá echar la culpa a su antecesor diciendo que sólo le dejaron 200 euros de presupuesto”, asevera, por su parte, la edil nacionalista Encarna Páez. Afirma también Páez que continúa habiendo una gran desprogramación y descoordinación en el Área de Festejos, gestionada por el PSOE, antes y ahora.

“Arrecife tiene que tener unas fiestas de San Ginés dignas, no hay excusa posible”, apunta a su vez Echedey Eugenio, que insta a la responsable de Festejos a que busque una solución urgente e inmediata, puesto que, aunque ahora se dé prisa y consiga llegar al número del BOP de este viernes 26 de julio, los 15 días hábiles de exposición pública terminarían el viernes 16 de agosto”.

Eso quiere decir que si las fiestas terminan el día en el que se celebra la onomástica de San Ginés, es decir, el 25 de agosto, y la duración de las mismas es de 10 días, “o el grupo de gobierno toma cartas en el asunto o, definitivamente, Arrecife se queda sin fiestas”.