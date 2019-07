CCOO denuncia que no se cubren las vacantes sanitarias porque no se llama a los aspirantes

La responsable de Sanidad de CCOO en Soria, María Jesús Sotillos, ha señalado que la mitad de los trabajadores del Sacyl, según una encuesta del el sindicato, detectan en su trabajo que existen una plantilla insuficiente, lo que supone una sobrecarga de trabajo. Asegura que no se cubren las vacantes porque no se llama a los aspirantes porque “lo vemos todos los días que no se ha cubierto una plaza aunque existen bolsas de empleo muy llenas. No se llama”. Por eso ha pedido medidas a la nueva consejera de Sanidad.

En el caso de especialidades como cardiología o anestesistas, Sotillos reconoce que los profesionales no demandan las vacantes sorianos porque no son atractivas. “Las ofertas se pueden modificar porque no es lo mismo ofrecer un contrato de un mes que un contrato de un año”, ha explicado.

Sotillos ha presentado un estudio realizado por el propio sindicato en el que se analizan las plantillas y sus carencias en el SacyL entre ellas, el 65,4 por ciento de los trabajadores denuncian que el Sacyl no cubre las ausencias, en vacaciones o por incapacidades temporales, lo que supone que los compañeros que quedan acumulan más trabajo.

Un 38,1 por ciento ha manifestado en la encuesta que la dirección y los mandos intermedios no resuelven los problemas mientras un 32,9 por ciento señalan que realizan un exceso de jornada y no se les computa como tiempo trabajado. Sotillos ha reclamado al Sacyl que sustituya todas las ausencias, amplíe la oferta formativa en horario laboral a todas las categorías, transforme todos los acúmulos de tareas y contratos de guardias en plazas vacantes, compute como jornada ordinaria efectivamente realizada todos los excesos de jornada y la continuidad asistencial y establezca un sistema de certificaciones de las actividades realizadas por los profesionales y las responsabilidades asumidas.

Sotillos ha señalado que CC.OO. exige a la Junta que cumpla el acuerdo para implantar de forma definitiva la jornada de 35 horas semanales, además de convocar todos los procesos selectivos y las bolsas de empleo y se haga efectivo un plan de igualdad. "La nueva consejera de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud deben tomar medidas urgentes, de manera que cumplan la normativa y hagan una correcta gestión de todos los profesionales que trabajan en Sacyl", ha demandado.