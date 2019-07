Moreno pedirá al Gobierno unidad de acción en favor del Puerto de Algeciras

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido a trasladar al ministro en funciones de Fomento, José Luis Ábalos, la necesidad de “potenciar el Puerto de Algeciras”, como puerto clave en la economía y la logística del Campo de Gibraltar y para que se convierta en una instalación fundamental para la economía de nuestra comunidad autónoma.

Lo ha dicho el presidente andaluz en los micrófonos de ‘La Ventana Andalucía’ de la Cadena SER, reconociendo que España no ha prestado la atención necesaria al puerto algecireño, a pesar de su impacto a aspectos tan importantes como la generación de empleo en una zona con una tasa de paro tan alta como la de esta comarca. A la pregunta de si compartía la sensación de quienes, como piensan sectores del Puerto de Algeciras, esta infraestructura no es una cuestión de Estado como sí lo son Sines para Portugal o Tánger Med para Marruecos, el presidente andaluz fue rotundo contestando que “sí”. “No puedo entender, y se lo voy a trasladar al ministro de Fomento, como todas las administraciones no nos unimos para multiplicar el potencial que tiene Algeciras. Y que conste que la Junta asume responsabilidad en ese ámbito”, reconoció.

Así las cosas, Moreno asegura que pedirá unidad de acción al Gobierno central, con la máxima colaboración de la Junta de Andalucía, a objeto de mejorar las conexiones por carretera y por tren del Puerto y potenciando también todas aquellas inversiones que vengan a darle una mayor magnitud al puerto más importante de todo el país. “Hay muchas oportunidades. El tráfico mundial pasa por el Estrecho de Gibraltar, por lo que hay que mejorar las comunicaciones por tren y carretera y acompañar al Puerto para que pueda generar más tráficos y más valor añadido a Algeciras, el Campo de Gibraltar, Andalucía y España”, aseguró el presidente de la Junta.

El presidente de la Junta asegura estar "en pleno contacto" con el presidente del Puerto, Gerardo Landaluce, y con los responsables políticos de Algeciras para seguir insistiendo en que esta instalación precisa de un trato especial que, hasta el momento, ha brillado por su ausencia.