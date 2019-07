A juicio, el polémico plus de 500 euros de los trabajadores del Ayuntamiento de Algeciras

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Algeciras ha aceptado a trámite una denuncia de CGT que señala como ilegal un complemento de productividad relacionado con el absentismo laboral aprobado por el Ayuntamiento. La jueza ha citado a las partes a la vista fijada para el 7 de noviembre a las 12:00 horas

En su demanda, el sindicato argumenta que se está aplicando de forma indebida un plus de productividad que no cumple con su finalidad al no premiar un especial rendimiento o dedicación, sino que “está retribuyendo al funcionario que asiste a su puesto de trabajo". Este plus anual de 500 euros se aplica a cada trabajador que tenga un tope de absentismo del 4,5%. A este respecto, se considera absentismo la renuncia a días de permiso incluidos en sus derechos ya adquiridos.

CGT considera que se trata así de un complemento ilegal e inmoral. “No se puede sustituir derechos por dinero. Esto es ofensivo para los trabajadores, ya que esta medida presupone que estos pueden elegir enfermar o no”, añaden desde esta organización.

La iniciativa fue propuesta por los sindicatos con representación (UGT, CCOO y UPLBA). El Ayuntamiento dio luz verde al acuerdo en el pleno de abril, un mes antes de las elecciones sindicales y municipales en el Ayuntamiento de Algeciras. En este sentido, CGT considera que la fecha escogida muestra “una maniobra electoralista y clientelar”.

Para la Confederación General del Trabajo, este complemento “mercadea con derechos ya adquiridos por los trabajadores”, por lo que merma beneficios recogidos en el estatuto del empleado público. “Además de comprar la salud de los trabajadores, se está realizando una gestión irresponsable del dinero público, ya que es una iniciativa ineficaz contra el absentismo”, analizan desde la formación sindical.