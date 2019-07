Festival 'Noches Mágicas' con el Dúo Dinámico, Nacha Pop o Danza Invisible

El festival 'Noches Mágicas' vuelve un año más a la finca Jardines de Abril, uno de los rincones más bellos de Alicante, donde todo puede pasar. Ya son varios años donde cada mes de agosto se apuesta por la música en directo de grandes nombres del panorama musical nacional, entre los que hay que destacar las actuaciones de La Unión, Julio Iglesias, India Martinez, Los Secretos, Miguel Poveda o José Mercé, entre otros.

Este año no iba a ser menos y los organizadores han cerrado un cartel de lujo para esta nueva edición. El festival ‘Noches Mágicas de los Jardines de Abril’ arrancará el 8 de agosto con la actuación en directo de uno de los dúos más importantes de nuestro país. El Dúo Dinámico con más de 60 años a sus espaldas se les sigue considerando uno de los grupos más influyentes del pop español, así como uno de los más importantes del fenómeno fan de la década de los 60. Entre sus canciones más destacados están en la memoria colectiva de los españoles ‘Quince años tienes mi amor’, ‘Quisiera ser’, ‘Resistiré’ o ‘Amor de varano’.

El 9 de agosto dos grandes grupos del pop español como son ‘Danza Invisible’ y ‘Nacha Pop’, junto a ellos, la noche continuará con ‘80´s Summer Party’ + Sailor Smile. La dj Jes Set será la encargada de poner la nota musical y trasladarnos hasta los 80 con los temas destacados de aquella época.

La noche del 10 de agosto la alicantina Inma Serrano será la gran protagonista, la cantante está preparando una reedición del disco ‘Cantos de Sirena’ para celebrar sus 25 años de carrera musical. La fiesta será completada con el presentación de Marina Carmona. La casa señorial de los Jardines de Abril, se verá rodeada estos días de actividades como Alicante Design Market, Alacant Street Food Market y Arte en Vivo.

Y para finalizar la programación el festival, el 11 de agosto se realizará por primera vez ‘Music In The Garden’ donde se apostará por la mejor música electrónica y de vanguardia, dándole así un toque diferenciador de las anteriores ediciones y apostando por las nuevas tendencias. En esta ocasión, los encargados de las sesiones de música electrónica será Chelina Manuhutu, The Basement, Henry Saiz, Suri Kato y Derek Muller.

Programación de Las Noches Mágicas de Los Jardines de Abril 2019

8 de agosto - Dúo Dinámico Guateque's Party + Sailor Smile.

9 de agosto - Danza Invisible/Nacha Pop y 80'S Summer Party + Xeco Rojo.

10 de agosto - Summer Nights Acoustics Sessions con Inma Serrano + María Carmona.

11 de agosto - Music in The Garden Electronic Sundays con Chelina Manuhutu y Henry Saiz.

Entradas a la venta en la web oficial del festival nochesmagicas.es y online entradasatualcance.com, El Corte Inglés, mutick.com y Correos.

Aquí tienes la entrevista que hemos mantenido con el organizador del festival Pepe Ten donde hemos hablado del cartel y los detalles.