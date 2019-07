Menos pacientes que esperan un poco más

El número de pacientes en lista de espera para ser operados en el Hospital Santos Reyes ha vuelto a disminuir en el último trimestre según los datos oficiales que SACYL ha actualizado en las últimas horas. A finales del mes de junio estaban a la espera de pasar por quirófano en el hospital comarcal 419 personas, lo que supone la cifra más baja de, al menos los últimos cinco años. De hecho desde 2015 las listas de espera quirúrgicas han adelgazado en Aranda más de un 40%, teniendo en cuenta que en junio de ese año había 764 personas esperando una intervención. Pero en el otro lado de la balanza se observa en el último año un incremento en los plazos de espera. Pese a que este parámetro venía descendiendo desde hace cuatro años, desde junio de 2018 la cifra está comenzando a repuntar. En ese momento la demora media para ser operado era de 48 días en Aranda, cuando ahora mismo es de 58 días, un nivel muy similar al de hace ahora dos años, y mucho mejor que los 72 días que se esperaban en 2015.

Especialidades

Por especialidades Traumatología acumula más de la mitad del total de los pacientes que esperan pasar por el quirófano, 216, que también son los que soportan mayores plazos antes de ser intervenidos, con una demora media de 83 días, mientras que esperan una media de 60 jornadas los pacientes de Otorrinolaringología. Por el contrario quienes menos esperan antes de pasar por el quirófano son los pacientes de Cirugía General o de Digestivo, con plazos medios de 24 días. También están dentro de los plazos más cortos las intervenciones que se programan en Oftalmología y Urología, con demoras medias de 28 y 25 días respectivamente. La especialidad con menos pacientes en espera es Ginecología, con 17 mujeres que afrontan plazos medios de 31 días para ser operadas.

Por prioridades clínicas

En cuanto al cumplimiento de los objetivos por prioridad clínica como viene siendo habitual el Hospital Santos Reyes atiende los casos más urgentes, los incluidos en la prioridad 1, que no admiten demoras mayores a 30 días se atienden al cien por cien en el plazo marcado.

Está costando más llegar a esa excelencia en los casos de prioridad 2 que sin ser urgentes admiten una demora relativa que no aconseja superar 90 días de demora, un plazo que se cumple en el 86,5% de los casos. De los 52 pacientes que hay ahora mismo en este grupo, siete superan la espera de tres meses para ser operados.

Finalmente están quienes requieren una operación clasificada dentro de la prioridad 3, que admite incluso hasta 180 días de espera, y que son la gran mayoría de los pacientes en lista de espera, 316. El Santos Reyes, sin llegar a cumplir al cien por cien el objetivo de no superar el medio año antes de operar a estos pacientes, lo hace en un 96 por ciento del total, siendo de 61 días la demora media para que estas personas pasen por el quirófano.

Diferencias entre listas de espera totales y estructurales

Las listas de espera quirúrgicas del segundo trimestre del año correspondientes a los hospitales de SACYL se han dado a conocer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta celebrado este jueves 25 de julio, en el que el Portavoz y Consejero de Trasparencia, Francisco Igea, ha subrayado las diferencias que se ha encontrado entre las listas de espera totales de cada hospital y las denominadas estructurales, que son las que suelen hacerse públicas. La diferencia estriba en que en estas últimas no se contabilizan aquellos casos en los que la demora se debe a la voluntad del propio paciente o a motivos clínicos que desaconsejan llevar a cabo una operación por la situación del enfermo u otros motivos médicos. En definitiva, la lista de espera estructural es en la que están los pacientes en los que no existe impedimento para operar, salvo la capacidad del sistema de absorber todas las necesidades quirúrgicas. Sin embargo en opinión del Vicepresidente y Consejero de Transparencia, Francisco Igea, resulta sospechoso que en el total de Castilla y León haya cerca de 9.000 pacientes de diferencia entre ambas listas, que no figuran en los listados que se ofrecen públicamente y que sirven de referencia para medir la eficacia del sistema. Aunque expresamente ha indicado que no quería hablar de manipulación ha asegurado que va a interesarse por los motivos y que convocará a los gerentes de los hospitales la próxima semana para analizar estas cifras.

El Hospital de los Santos Reyes es uno de los que presenta una lista de espera estructural más similar a la lista total, con un 86% de coincidencia frente, por ejemplo, al Complejo Asistencial de Burgos, que no llega al 60% de similitud y en cuya lista estructural no figuran dos millares de pacientes de los 4874 que suponen la lista de espera total. En Aranda solo separan ambos listados 68 pacientes cuya intervención se ha aplazado por motivos médicos o por voluntad personal.