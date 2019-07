¿Sois oposición o gobierno?

El PSOE pide al bipartito que aclare si Vox también puede considerarse parte del equipo de gobierno o no. La primera de las preguntas de Sergio Ortega en el pleno ordinario de julio tenía que ver con la permanencia de los dos concejales de esta formación política en la Junta de Gobierno Local. La alcaldesa le confirmaba que Vicente Holgueras y Sergio Chagartegui siguen asistiendo a las sesiones de este órgano al concejal socialista, que calificaba de “un circo”, esta ambigüedad. “El circo este que parece que unos gobernáis y otros no se tiene que acabar, entonces rogamos que se acabe este circo de que algunos gobiernan y otros no y digan a la sociedad y a los ciudadanos que ustedes se sientan todos juntos en la Junta local de gobierno para decidir las cosas que ocurren este pueblo”, requería Ortega.

Fue el propio portavoz municipal de Vox el que aclaraba su intención de abandonar la Junta de Gobierno en la que él y su compañero fueron incluidos por la alcaldesa hace varias semanas una vez que se formalice legalmente su renuncia. “Se ha presentado por escrito la renuncia, se ha manifestado la renuncia en un pleno, se ha vuelto a insistir en una Junta de portavoces, el expediente está sin resolver y, por lo tanto, nosotros entendemos que, en tanto en cuanto no se resuelva, es nuestra obligación venir, no entendemos que debamos desobedecer o no ser responsables en el sentido de no venir; es el único motivo por el que estamos viniendo”, aclaró Holgueras.