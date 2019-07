Canteli cree que hay "cosas más importantes" que el bulevar y confirma que "no hay dinero"

El bulevar de Santullano ya no es una prioridad para el Ayuntamiento de Oviedo. El alcalde, Alfredo Canteli, ha justificado este viernes la decisión del equipo de gobierno de aparcar el proyecto de transformación de la entrada de la autopista Y a la ciudad, “porque no hay dinero” y porque “otros temas son más importantes”. El regidor matiza que pese a postergarlo no renuncia a su proyecto de soterrar ese tramo de autopista.

Pero las obras no empezarán este año; ni tampoco el año que viene. Canteli lo atribuye a la herencia del anterior gobierno de izquierdas: un presupuesto "hecho una pena" ha dicho, que les impide prácticamente acometer ninguna actuación. De ahí ese plan económico y financiero que les ha obligado a renunciar a proyectos por valor de más de 30 millones de euros. En todo caso, a la hora de priorizar, el bulevar no figura en los primeros lugares.

El alcalde sostiene que el crédito que solicitó el anterior gobierno y que supuestamente permitirá acometer las obras se ha esfumado, porque el dinero no se utilizó. El préstamo no se consolidó, ha explicado. Por su parte no quiere que le acusen de traicionar sus compromisos electorales, y en ese sentido reitera que sigue en pie el plan para transformar la entrada a Oviedo por la Y, incluso con una idea aún más ambiciosa que la del bulevar. Habla de esconder bajo tierra la autopista y prolongar el soterramiento más allá del tramo que afecta a la iglesias prerrománica de San Julián de los Prados.

Queda ahora en el aire la posibilidad de que la empresa redactora del proyecto que ganó el concurso de ideas para el bulevar, emprenda acciones legales contra el ayuntamiento. Canteli se sujeta a los informes de los técnicos y confiesa que no sabe cuál puede ser el siguiente paso al respecto.

El alcalde de Oviedo ha dado la bienvenida este viernes a los moteros que participan en la campaña del gremio de cerveceros de España, en gira por todo el país para promocionar el consumo responsable al volante. Con las “harleys” aparcadas en la plaza consistorial, han explicado lo que parece evidente pero algunos conductores, motoristas o no, no acaban de entender: que el alcohol es incompatible con la carretera.