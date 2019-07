El pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado, al tercer intento, el régimen de dedicaciones de los concejales y sus retribuciones con los votos del grupo socialista y de Ciudadanos y el rechazo del PP, VOX y Podemos. Finalmente, el alcalde De la Rosa no se subirá el sueldo y el portavoz de Ciudadanos, Vicente Marañón, renuncia de momento a la dedicación exclusiva, aunque cuando la ejerza cobrará 46.000 € y no 55.000, tal como ha pedido introducir en el acuerdo como enmienda a última hora. El portavoz de Podemos, Raúl Salinero, también ha pedido bajarse en 3.000 € la cantidad que debía percibir como liberado al 50% de jornada y cobrará 21.500 € a año. Las críticas sobre deslealtad y demagogia han venido de la bancada popular por este acuerdo in extremis de Marañón y De la Rosa. La viceportavoz del PP, Carolina Blasco, lo ha llamado el pacto de la verguenza, al modificarse el documento consensuado en la Junta de Portavoces. El alcalde, Daniel de la Rosa, ha reprochado al PP haber voptado siempre en contra de todas las propuestas sobre las retribuciones a pesar de que el equipo de gobierno ha aceptado las objecciones de los populares, incluso asumió equiparar los sueldos a los de la Diputación, con la salvedad de que sería potestad de los concejales subirse o no la remuneración que le correspondiera.

El portavoz de Ciudadanos, Vicente Marañón, ha calificado de 'aquelarre autodestructivo' que tendrá una repercusión negativa para todos los grupos este debate grosero sobre los sueldos de los concejales, aunque insiste en que con 3,75 liberaciones totales o parciales de una corporacion de 27 concejales no se gobierna bien una ciudad de 200.000 habitantes. Confirma que renuncia de momento a ejercer esa dedicación exclusiva y lamenta el desprestigio de la política que provoca este tipo de enfrentamientos con el dinero de por medio. El portavoz de Podemos, Raúl Salinero, ha criticado la imagen dada por Marañón en las últimas semanas insistiendo en la subida de las retribuciones. La respuesta de Marañón a Salinero ha sido más dura aún con el concejal de Podemos, al que ha calificado de 'impresentable' que no tiene oficio al que volver cuando deje la política. El portavoz de VOX, Angel Martín, ha defendido el trabajo de los grupos durante este mes con un centenar de asuntos dictaminados y que no han estado solo hablando de lo que cobrarán los concejales. Sin embargo, ha considerado una medida populista del alcalde De la Rosa lo de bajarse el sueldo.

VOX ha logrado 24 de 26 votos para aprobar su proposición de mayor control sobre las subvenciones que concede el Ayuntamiento a entidades sin ánimo de lucro que, a partir de ahora, deberán aportar más información sobre sus miembros, justificar sus presupuestos y demostrar que se cumple con la actividad subvencionada. Aunque el grupo socialista ha votado a favor, ha recordado que ya existe un régimen fiscalizador del dinero público que se concede. El más entusiasta defensor de esta propuesta de VOX ha sido el anterior alcalde, Javier Lacalle, que ha insistido en la necesidad de un Plan de subvenciones. El voto de calidad del alcalde De la Rosa ha servido para tumbar las dos proposiciones de Ciudadanos que pedían una disculpa por los insultos que recibieron sus representantes el día del pleno de investidura en la calle, de los que acusan a los socialistas de haber jaleado. También pedían condenar el acoso a Ciudadanos en el Día del Orgullo en Madrid. Ciudadanos, PP y VOX esta vez no han sumado mayoría al estar ausente César Rico, concejal del PP, provocando un empate a 13 votos. Se han aprobado por amplia mayoría la proposición de Podemos sobre gratuidad de las escuelas infantiles municipales y la propoosición del Partido Popular para colaborar económicamente en los viajes del club baloncesto San Pablo desde el aeropuerto de Villafría en su competición europea.