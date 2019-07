El PSOE acusa al gobierno municipal de "crear alarma social y seguir en la mentalidad de la oposición"

El grupo municipal socialista acusa al cogobierno de Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) de ser "creador de alarma social y sospecha sobre la gestión anterior", así como de "especular con intención de atemorizar a los cordobeses". En estos términos se ha expresado el concejal José Antonio Romero en una maniobra defensiva contra las últimas declaraciones del equipo de gobierno.

Especialmente crítico ha sido con la delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo, que en esta semana cargó las tintas contra el ejecutivo de Ambrosio por la posible pérdida de más de un millón de euros de fondos del programa Estrategia Regional Andaluza destinado a la intervención en barrios del Guadalquivir, Palmeras y Moreras. Es un dinero destinado a la contratación de trabajadores sociales y educadores sociales que, según el ejecutivo actual, estaban en riesgo de perderse por lo cercano de los plazos de ejecución.

En este sentido, Romero ha asegurado que "no existe riesgo alguno de pérdida de fondos". Y añade que "en la primera fase del proyecto se contrató, en tiempo y forma, a tres profesionales para el desarrollo del plan de actuación y en la segunda fase se convocaron 29 plazas públicas de empleo, que no se cubrieron en su totalidad". Esto se debe a que las pruebas no fueron superadas por el número de candidatos suficiente y en Córdoba, reconoce la propia Eva Timoteo, "no existe bolsa de empleo de la que tirar con ese perfil".

La concejala de Cs insiste en que estas partidas son de un total de 5 millones de euros a repartir en el periodo 2018-2022. Y lo que recuerda Timoteo es que "a 31 de agosto de 2019, cuando debía justificarse la ejecución de la primera de esas partidas, no se ha realizado en tiempo y forma". Por ello, ahora negociarán con la Junta de Andalucía la forma de invertir esos fondos de algo más de un millón de euros. Será la administración autonómica quien decida si sumarlos a lo presupuestado para 2020 o durante los próximos tres años.

El alcalde, José María Bellido, también se mostró sorprendido en esta semana por "no haber encontrado terminado el proyecto arquitectónico del Centro de Exposiciones y Convenciones". Los socialistas aseguran que "el estudio de arquitectura no podía culminarlo hasta conocer qué empresa ejecutaría el proyecto". Y dicen no entender por qué finalmente no será TRAGSA la encargada del mismo.

Romero también afea al ejecutivo municipal que use las facturas pendientes de pago como arma política. El popular Salvador Fuentes se mostraba escandalizado hace unos días por el retraso en el pago de "más de seis millones de euros". El concejal socialista ha recurrido a datos del Ministerio de Hacienda, según los cuales Córdoba es "la segunda ciudad andaluza en pagar a proveedores con más velocidad": una media de 25 días. Por ello, ha pedido al equipo de gobierno "que explique en qué consiste ese plan de choque para desbloquear los pagos".

Debe tenerse en cuenta que los datos de Hacienda realizan una media, por lo que el hecho de que Córdoba obtenga una 'buena valoración' no implica que no puedan existir retrasos en el pago a proveedores.

Sobre la disputa en el número de licencias pendientes de desbloquear en la Gerencia Municipal de Urbanismo que está en lidia entre Bellido y el ex presidente del organismo, Pedro García. El primero las fija en 3.000 mientras que el segundo asegura que son 944. A este respecto, el PSOE exige "que el secretario de la Gerencia de Urbanismo firme un informe que certifique cuántas licencias están pendientes realmente". Es algo que el equipo de Ambrosio solicita ahora, dos meses después de abandonar la Alcaldía.