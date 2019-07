Double Time Jazz nos anticipan en directo su primer disco homónimo cargado de estándares de jazz, y yá en las plataformas digitales

Este dúo suena como un grupo, escúchalo y compruebalo.

Terry se encarga del ritmo con la mini-batería y canta, y Paco con el teclado, hace los bajos, las melodías y solos. Suenan francamente bien en los diez temas elegidos para la grabación, entre los que destacan Summertime, Fly me to the moon, Take the “A” train o Night and day, que presentarán en directo en la segunda quincena de septiembre en varios locales de Córdoba.

Portada del primer disco de Double Time Jazz / Cadena Ser

Este sábado, a partir de las 22:00, actúan en la terraza veraniega de Los Villares, Centro de Interpretación, con un repertorio de jazz, swing, bossanova y latin.

Instrumentos de Double Time Jazz / Cadena Ser