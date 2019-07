Anquela: "La pretemporada para mi es sobrevivir"

Tras el primer amistoso del verano, Juan Antonio Anquela repasa la evolución de su equipo. No quiere sacar demasiadas conclusiones del duelo ante el Fabril, aunque el técnico entiende que su equipo todavía está “bastante verde”. La pretemporada, para él, es sólo una manera de llegar en forma al inicio de Liga. “Esta falta de ritmo es muy normal. No pasó nada que no esperase. La pretemporadas solo vale para poner a la gente a punto y prepararse para lo que realmente interesa que es la Liga. Pero estamos cerca de hacer un buen equipo”, añade el técnico de Linares, que asegura que la el trabajo veraniego para él, no es otra cosa que “sobrevivir”.

Un mercado pendiente de las salidas

Las salidas de los jugadores que no cuentan y con las fichas más altas son la prioridad en esta fase del mercado para Carmelo del Pozo. A la espera de lo que ocurra en este capítulo está también Juan Antonio Anquela. El entrenador afirma que su atención también está en conocer el desenlace de esas operaciones, aunque recalca las urgencias que todavía tiene su plantilla. “Estamos cojos en un central y en un lateral izquierdo. Pero estamos en ello y hacer las cosas con calma”, sostiene. No quiere que el club firme de cualquier manera y prefiere hacer esos movimientos pensándolos muy bien. “Lo que no hay que hacer es ponerse nervioso. Ni firmar por firmar. Tiene que ser gente que haya hecho pretemporada, que haya hecho un rodaje sino es muy complicado”, explica Anquela.

Sobre el central que espera, el jefe de la caseta blanquiazul no descarta que pueda ser un zaguero con versatilidad para poder jugar en la defensa y en el centro del campo para ser complemento de Álex Bergantiños.

En cuanto al estilo de su equipo, Anquela fue enigmático. Asegura que no tiene claro aún cuál va a ser la seña de identidad ya que eso dependerá de la plantilla final con la que cuente. “Si no hay musculo ya pondremos cabeza. Según tengas así jugaremos. A mí no me cuesta para nada modificar esto. Quiero un equipo fiel a su estilo que lo marcarán los futbolista que podamos tener. Si tenemos buenos futbolistas tendremos que jugar. Y si tenemos menos buenos tendremos que hacer otras cosas”, afirma.

Otros guiños a la cantera

Una semana más, Anquela asegura que está muy satisfecho con el rendimiento de los ocho jugadores del filial que están haciendo la pretemporada con la primera plantilla. No se marca plazos para “devolverlos” al filial con Luisito, ya que “los chavales me estorban para nada y es una maravilla trabajar con ellos”. Por último, el míster del Deportivo aclaró que “si tienen que jugar van a jugar, yo no tengo ningún problema. Yo no regalo nada a nadie”.