Juan Manuel González regresa del Europeo de Alemania con dos diplomas

El atleta petrerí afincado en Sax, Juan Manuel González Valiente ha cuajado una notable actuación en el X Campeonato de Europa de Atletismo formando parte de la convocatoria confeccionada por la Federación Española de Deportes para Sordos de cara a la cita que se está disputando en Bochum – Wattenscheid (Alemania).

Juanma encabezando la carrera del 5.000 / Cadena SER

El pasado lunes, Juanma González logró un cuarto puesto en la distancia de 10.000 m lisos con un crono de 35:40,96 y ayer, acababa en sexta posición en los 5.000 m lisos al parar el crono en 17:34,80 lo que le hacen regresar a España con dos meritorios diplomas.

Nada más concluir la prueba de los 5.000 m lisos, el atleta que entrena en el C. A. Xàtiva a las órdenes de Octavio Pérez, declaró que “Hay quienes no pierden nada al intentarlo y hay quien lo pierden todo al no intentarlo.

Lo intenté durante los tres primeros kilómetros poniendo el ritmo y reventando la carrera. Orgulloso y motivación extra de lo que he conseguido y de vuelta a casa con dos diplomas. Ahora a descansar unos días y a preparar la maratón. Gracias a todos por vuestros ánimos y apoyos. Vienen nuevos desafíos, nuevos retos y nuevas ilusiones”.

El Campeonato de Europa de Maratón se celebrará el 13 de octubre, también en Alemania.