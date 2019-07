Toni Nadal: "Me he quedado sorprendido del buen nivel de los jóvenes y adultos"

El Director de la Rafa Nadal Academy by Movistar Toni Nadal ha viajado a Grecia para visitar y conocer el nuevo Rafa Nadal Tennis Centre ubicado en la península de Halkidiki. Desde el pasado domingo Toni dirige los entrenamientos y supervisa la evolución de una instalación puntera que ha superado todas las expectativas de afluencia y de aceptación.

Tras la exitosa apertura del primer centro de estas características el pasado mes de febrero en Costa Mujeres (México), Toni ha comprobado de primera mano cómo evoluciona el primer Rafa Nadal Tennis Centre inaugurado en Europa.

“Lo cierto es que este es un lugar muy especial, estoy impresionado. El Rafa Nadal Tennis Centre es un sitio en el que todos los amantes del tenis tienen la posibilidad de mejorar en este deporte al mismo tiempo que pasan unas vacaciones increíbles en el Sani Resort. Aquí formamos a los jugadores con la misma metodología que empleamos en la Rafa Nadal Academy en Mallorca y he de decir que en esta semana me he quedado sorprendido del buen nivel de los jóvenes y adultos que han pasado por nuestras pistas a lo largo de la semana. Animo a todo el mundo a que venga a probarlo, porque os aseguro que serán unas vacaciones difíciles de olvidar”, ha afirmado un Toni Nadal que también ha tenido tiempo para disfrutar de tiempo con su familia a través de las innumerables actividades que ofrece el resort.

Toni Nadal también será el encargado de participar en la entrega de trofeos del torneo que cada sábado se celebra en las instalaciones de un Rafa Nadal Tennis Centre en el que ya han entrenado más de 500 jugadores desde su apertura.

Ubicado dentro del Sani Resort, un impresionante complejo de 5 estrellas con más de 400 hectáreas, el Rafa Nadal Tennis Centre está compuesto por 8 pistas de tierra batida en las que ya se imparten programas de tenis disponibles para jugadores de todas las edades y de todos los niveles. El objetivo es ofrecer una formación tenística de alta calidad para que los huéspedes y los residentes de la zona puedan jugar y recibir clases a través de los diferentes programas personalizados mientras disfrutan de sus vacaciones. Estos programas han sido desarrollados a partir de un sistema de entrenamiento exclusivo, basado en la exitosa experiencia adquirida por Rafa Nadal y su equipo técnico durante más de 15 años en el circuito profesional.

Con el objetivo de seguir consolidando esta metodología de trabajo, durante el mes de agosto el Head Coach de la Rafa Nadal Academy Nuno Marques (ex capitán del equipo portugués de Copa Davis) viajará también de Manacor a Grecia para supervisar los entrenamientos diarios en el Rafa Nadal Tennis Centre.

Consolidado ya como uno de los destinos vacacionales más importantes del mediterráneo, el Sani Resort está emplazado a menos de una hora de Tesalónica, una de las capitales culturales de Europa. Su variada oferta de ocio y su maravilloso entorno supone un importante valor añadido para que todos los amantes del tenis que acudan al Rafa Nadal Tennis Centre puedan disfrutar de unas paradisíacas vacaciones mientras mejoran su técnica y disfrutan de un lujoso resort con todas las comodidades.