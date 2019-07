Sorpresa: Rulli está en los amistosos de Inglaterra

Sorpresa en la lista de convocados de la Real Sociedad para los dos amistosos que va a jugar en Inglaterra el viernes y el sábado. Porque se esperaba que Gero Rulli, igual que en los dos primeros amistosos de pretemporada, se quedara fuera de la convocatoria. Pero contra todo pronóstico el argentino ha entrado en el grupo de elegidos por Imanol Alguacil para viajar hasta tierras inglesas. La sensación es que en el club se juega al gato y al rato con el ‘caso Rulli’ porque todos dan por hecho que en los próximos días va a dejar la entidad donostiarra, al estar su representante en San Sebastián para poner solución a su situación.

Con todo, esta convocatoria tiene su explicación en el estado físico de Miguel Ángel Moyá, que debía haber sido el elegido para viajar junto a Alex Remiro y Zubiaurre cono porteros de la Real en los amistosos contra el Nottingham Forest. La versión oficial del club es que no viaja por “decisión técnica”. Y es que el portero mallorquín ha ido esta mañana a Zubieta con la firme idea de viajar a Inglaterra, pero se ha visto fuera de la lista, porque los médicos le han aconsejado que se quedara en San Sebastián y que este viernes continuará en Zubieta con su puesta a punto. Moyá no pudo jugar contra el Racing por una sobrecarga de la que parecía estar recuperado, porque durante la semana ha trabajado con el grupo con aparente normalidad, de menos a más. Pero sigue teniendo alguna molestia en el aductor y los médicos han decidido no arriesgar y dejarle aquí en Donostia para que se recupere del todo. La idea es que pueda estar disponible y juegue sus primeros minutos en esta pretemporada contra el Alavés en Zubieta el miércoles de la semana que viene.

La desconvocatoria de Miguel Ángel Moyá ha despertado todo tipo de especulaciones sobre el futuro de la portería realista, llegando a señalarse que ante la complicación de la salida de Gero Rulli, era el mallorquín el elegido para aligerar la portería realista porque tiene ofertas para abandonar la Real. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que el agente de Moyá maneja el interés de varios clubes, pero no tiene ninguna oferta en firme, ni tan siquiera del Mallorca, que no podría hacerse cargo de su ficha y no piensa en su fichaje, al menos, este verano. Además, el mallorquín sólo piensa en seguir y nadie del club le ha transmitido que tenga que buscarse una salida. La idea sigue siendo buscar una salida a Gero Rulli, y contar esta próxima temporada en la portería con Alex Remiro y Miguel Ángel Moyá, con Andoni Zubiaurre como tercer portero.

De hecho, el agente de Rulli, Facundo Fraga, está estos días en San Sebastián para buscar una solución a la salida bloqueada por el momento del argentino. La opción del Oporto no está, ni mucho menos, cerrada, aunque parece muy compleja, y el tiempo corre en su contra al gustarle mucho al club luso mucho la opción de Kevin Trapp, que parece más factible de cerrarse. Pero el agente de Rulli maneja otras opciones, entre ellas un posible interés del Benfica, que va a analizar con el club estos días, a pesar de que Rulli esté en Inglaterra en la dinámica del equipo para jugar dos amistosos.

Y es que el cuerpo técnico encabezado por Imanol Alguacil quiere estar al margen de todo este tipo de cuestiones, y como ya ha dejado claro Mikel Labaka, su ayudante, en sus dos comparecencias, Rulli es uno más de la plantilla mientras siga en la Real Sociedad, y por tanto actúan con total normalidad. Si tienen que llevar tres porteros a Inglaterra y Moyá está tocado, convocan al argentino como uno más y con las mismas posibilidades de jugar que Alex Remiro y el canterano Andoni Zubiaurre. Luego ya se verá los minutos que dispone, porque parece claro que la apuesta del club para defender su portería es la del meta de Cascante, y lo normal es que sea él quien disponga de más minutos en estos partidos en tierras inglesas. Rulli, por su parte, mientras su agente trata de solucionar su futuro, mantiene la calma y se centra en trabajar duro a las órdenes de Luis Llopis para estar en buena forma.