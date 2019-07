Maria O`Mullony: "Ficho por el mejor equipo de España"

El SUPER AMARA Bera Bera ha presentado a la lateral derecho Maria Prieto O’Mullony, que es uno de los fichajes importantes para la próxima temporada. Eso sí, llega lesionada, con una lesión de rodilla que sufrió a finales de la pasada temporada de la que está en la última fase de recueración. “Estoy muy contenta por la recuperación. Va todo muy bien y me queda mes y medio de recuperación. Esto lo afronto como un reto. En un tiempo voy a estar bien. Seguro que estando aquí me va muy bien”, explicaba en el centro de San Sebastián, en la puerta del comercio de uno de los patrocinadores, Casa Aramendia.

"Tengo una revisión ahora en un mes y medio y me dijo que ya podría empezar a meterme con el grupo si todo va bien. Tampoco me he puesto una fecha porque no hay que ir sin prisa, poco a poco para que todo salga bien”. Eso sí, se marca un objetivo para que se vea su mejor versión. "Para diciembre o por ahí, para empezar bien el año, seguro que puedo estar a buen nivel”, señala O'Mullony, que llega a Donostia ambiciosa. "Es un equipo que juega por todo, que lucha por todo, que al final es también por lo que me he venido aquí”.

Junto a O'Mullony también se ha presentado a Ainhoa Etxeberria, que regresa al Bera Bera porque ha logrado matricularse en la facultad de medicina para cursar en casa el cuarto curso de la carrera. "Yo lo tengo claro, lo primero son los estudios. para mí eso es el reto más grande que tengo. Y de cara al balonmano, pues intentar disfrutar lo máximo posible, aprender, porque todas mis compañeras han estado en la élite. Porque para mí el deporte es muy importante para poder estudiar. Y también al revés. Porque al final te obliga a ser más competitiva contigo misma, estar más pendiente de cara a los entrenamientos, más concentrada”.