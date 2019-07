La Gimnástica apuntala el centro de la defensa con la incorporación de Rui

La Gimnástica Segoviana ha incorporada a su plantel al central Rui Fernando Da Gracia Gomes, conocido futbolísticamente por Rui. Natural de Bembibre tiene 34 años y ha sido internacional por Guinea Ecuatorial. A pesar de ser diestro puede desenvolverse en el perfil zurdo y está acostumbrado a jugar tanto con defensa de cuatro como de tres. Ha militado, entre otros equipos, en el Real Ávila, CF Palencia, UD Logroñés, En Paralimmniou de Chipre e Hibernians de Malta, equipos de la First Division y Premier League, respectivamente.

El jugador, que llega después de haber ascendido con el Villarrubia CF a la Segunda División B, asegura ser «más maduro y más experto», desde su última experiencia en la Tercera División de Castilla y León, según apunta en declaraciones a la página web de la Gimnástica. «Te enriqueces y esta es otra aventura después de unos años en el extranjero y la campaña pasada en Villarrubia», asegura. «Necesitaba un proyecto que me diera opción de pelear por lo más alto. Tras mucho deliberar y consultar con mis familiares y gente más cercana lo que sentía era venir a Segovia», añade. El jugador ha realizado su primer entrenamiento con el resto del equipo este mismo jueves.

Rui viene a ocupar una plaza defendida por Anel durante más de una década, pero no se esconde. «Anel es leyenda pura, es un reto ocupar su puesto, pero tampoco quiero que me vean como un sustituto, soy un jugador de características similares pero también diferentes. Hay que intentar que su baja en el campo tenga el menor impacto posible», afirma.

Pese a que su anterior club ascendió a Segunda B, Rui no considera un paso atrás venir a Segovia. «No descubro nada de la Segoviana si digo que siempre quiere estar arriba. En el play off hay que tener suerte y este año no la tuvo, pero sé que el objetivo es siempre estar lo más arriba posible y eso es lo que me atrae», expone.

Pasado abulense

Rui militó dos campañas en el Real Ávila, la última de ellas en el ejercicio 2008-09 y guarda buen recuerdo de su periplo encarnada. «La rivalidad está ahí. Son partidos especiales y a la gente le gusta. Ahora voy a vivirlo desde el otro lado. No me preocupa lo que me puedan decir en Ávila, porque mi etapa allí fue importante para mí y será un placer volver allí», concluye.