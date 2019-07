No habrá ERTE en Nissan

No hay acuerdo, se dan por concluídas las negociaciones, de manera que la sitiación quedará como estaba pactada en 2017. Tras cuatro reuniones, el comité de empresa de Nissan Ávila rechaza las propuestas de la dirección por, como aseguran, incumplirse el convenio colectivo. Una paga adicional de 900 euros para cada trabajador, de forma adicional al 100% del salario que la compañía asegura a todos los empleados durante la aplicación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que se habría aplicado entre septiembre de este año y diciembre de 2023, o la posibilidad de desplazarse a la fábrica de Renault en Valladolid para trabajar -con una compensación de 300 euros mensuales- eran algunas de esas medidas. Felipe González, presidente del comité de empresa afirma que "el ERTE no se ajusta a lo pactado".

Ahora la empresa retirará el ERTE ante la autoridad laboral. Los trabajadores -subraya González- quieren actividad en la planta.

En relación con el anuncio de Nissan de despedir a 12 500 empleados en todas sus factorías a nivel mundial, Felipe González no oculta su preocupación pero cree que la medida no tendrá afectación para con la fábrica abulense, que dejará de producir camiones el 9 de agosto. A partir de septiembre, cuando se empezarán a aplicar las medidas de flexibilidad, en torno a un 50% de la plantilla actual trabajará. El resto, estará sujeta a formación o a otros cometidos no relacionados directamente con la producción pero que habrá que llevar a cabo como consecuencia del proceso de transformación/reconversión de la planta del polígono de Las Hervencias.