Huelga en el aeropuerto de El Prat: Vueling suprime 112 vuelos y podrían cancelarse hasta 1.000 operaciones

La compañía Vueling ha canceladado 112 vuelos este fin de semana por la huelga de trabajadores de Iberia del Aeropuerto de El Prat de Barcelona.

El personal de tierra que hará huelga da servicio a 27 empresas del aeropuerto y se calcula que podrían verse afectados un millar de vuelos. De momento, pero, Vueling es la única que ha informado de las cancelaciones.

La Generalitat de Catalunya ha convocado para la tarde de este viernes una última reunión de mediación entre los sindicatos y la dirección de Iberia para tratar de desconvocar el parón.

Comprobar si su vuelo "está protegido"

La directora del Aeropuerto de El Prat, Sònia Corrochano, ha recomendado a todo aquél que tenga que coger un vuelo este fin de semana, que se ponga en contacto con su compañía "para saber si su vuelo está protegido de la huelga o no", ha explicado en SER Catalunya.

"Normalmente hay unos vuelos protegidos; estos vuelos no tienen que sufrir ninguna incidencia. Sobre los que no están protegidos, las compañías deciden si los operan o no, y en función de eso, puede haber una afectación u otra", ha apuntado la responsable de la infraestructura.

Los trabajadores denuncian que no pueden asumir todo el tráfico

Los sindicatos mantienen la huelga de trabajadores de tierra de Iberia después de no llegar a un acuerdo con la dirección, en estas últimas semanas, para mejorar las condiciones laborales de la plantilla. Desde UGT denuncian que con el personal que tienen no pueden asumir el tráfico de pasajeros del aeropuerto, que este año ha superado los 50 millones.

"La reunión fue infructuosa porque no ha habido aproximación de las partes y la empresa no ha sido receptiva a nuestras peticiones. Por tanto, tendremos que ir a la convocatoria de huelga", ha apuntado a SER Catalunya el portavoz de UGT Iberia, Omar Minguillón.

Pleno servicio para Baleares y Canarias

El Ministerio de Fomento ha asegurado el 100% del servicio para vuelos a las islas baleares y canarias, un 50% para los vuelos internacionales y un 30% para los vuelos peninsulares.