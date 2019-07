UCA rescata un documental australiano testigo de la vida rural gaditana de 1981

Un equipo de investigadores de la Universidad de Cádiz presentó anoche en la localidad de Villaluenga del Rosario el documental ‘El Pueblo’, realizado en 1981 por una productora australiana que desplazó un equipo a España para el rodaje de un monográfico que recogiera la forma de vida de la Andalucía rural del momento.

La cinta, encargada por el ministerio de educación australiano como parte de su programa formativo para niños de entre nueve y doce años, nunca fue proyectada en España y, con el tiempo, su existencia fue olvidada.

Investigadores del INDESS (Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible) de la UCA, bajo la coordinación del profesor Antonio Javier González Rueda, tuvieron conocimiento de la existencia del trabajo al acceder a un catálogo norteamericano de documentales pedagógicos, que definía el documental como “notable” desde el punto de vista técnicos y “fascinante” en cuanto a su contenido: [El Pueblo (1983, prod. Tristram & Wilson. Juniper Films), a non-narrated and fascinating visit to the small Spanish town of Villaluenga del Rosario].

El equipo de la UCA logró identificar y localizar al director del proyecto y, finalmente, rescataron una copia de la película y del material didáctico (cuadernos y diapositivas) que fue distribuido en algunos centros educativos australianos en los primeros años de la década de los ’80 del pasado siglo.

González Rueda ha explicado hoy, en el curso de una entrevista en el espacio ‘Surco y Marea’ de la Cadena SER Andalucía que el documental tiene un alto valor informativo, antropológico y sentimental.

El documental, que aborda con neutralidad informativa la vida cotidiana en Villaluenga, recoge escenas costumbristas como la jornada en la escuela, la labor Ayuntamiento, las actividades agrícolas, los trabajos de mantenimiento de las casas y los ratos de descanso en el bar.

El profesor ha explicado que, uno de los valores añadidos que aporta el trabajo es el de inmortalizar un momento único en la historia andaluza; en el año del golpe de Estado, del voto de los vecinos en la consulta sobre el modelo de estatuto, en pleno relevo generacional que comenzaba a reconocer el papel normalizado de la mujer y coincidiendo con las primeras acciones de los ayuntamientos democráticos.

El equipo desplazado por la productora australiana visitó numerosos pueblos de la meseta y de Andalucía para recoger información antes de decidir rodar en Villaluenga, lugar que escogieron “seguramente por ser un buen ejemplo de la Andalucía rural” y por su belleza. González Rueda ha explicado que “como decía el poeta Pedro Pérez-Clotet, es un pueblo de papel, con la sensación de que, desde La Manga, estás viendo un portal de Belén”.

