El CMC y los sindicatos se quedan fuera de la composición de empresas municipales

La junta de gobierno local ha aprobado la composición de las empresas municipales de las que quedan excluidas tanto el Consejo del Movimiento Ciudadano y los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras. Esto hace que no aparezcan en el listado, aprobado anteriormente, y no tengan derecho al voto.

En el caso del CMC habrá un representante de éste consejo aunque no podrá votar para así cumplir con el Reglamento de Participación Ciudadana. Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, ha explicado que "no nos parece la mejor solución porque queremos votar, pero, como no hay otra alternativa, vamos a aceptar, evidentemente, estar presentes en los consejos rectores de las empresas municipales aunque sea sin la capacidad de voto".

Desde el Partido Popular, el portavoz, Miguel Ángel Torrico, ha anunciado que se estan buscando fórmulas para que sindicatos y el movimiento ciudadano entren a estos consejos. Torrico ha afirmado que "nosotros planteamos varias fórmulas para los vecinos que tengan voz aunque no voto en la toma de decisiones del consejo".