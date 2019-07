Críticas a Metro por su polémico tuit sobre el cierre de la línea 10

"Por trabajos de mejora de las instalaciones, los trenes no efectúan parada en la estación de Tribunal de la L10 hasta que finalicen los mismos. Permanece abierta la estación en L1. Estaciones cercanas en L10: Alonso Martínez y Plaza España". Este es el mensaje que ha publicado Metro en su cuenta oficial de Twitter para informar que paralizaba, provisionalmente, la circulación de trenes por esta estación.

Muchos usuarios han señalado lo obvio. El tuit de Metro evita decir que han clausuarado la parada de Tribunal por la retirada de amianto tras encontrar una placa de fibrocemento con el material nocivo en un falso techo. De ahí que choque el uso de "mejora de las instalaciones", sobre todo cuando dos trabajadores murieron por la exposición a estas fibras procedentes de amianto. Un tercero se sumó en el mes de abril, aunque no tenía reconocida ninguna enfermedad laboral.

"¿Es una "mejora" retirar material cancerígeno?", señala algún usuario. Además, apuntan a la falta de previsión del servicio público pues el cierre se produjo de manera sobrevenida.

En verano, menos trenes

Como suele ser habitual, la frecuencia de convoyes se reduce durante los meses de verano. Junto a esto: calor, agobios, aglomeraciones y tiempos de espera que se convierten en un verdadero infierno. Según informaciones de 'El País', el suburbano no puso en servicio decenas de trenes durante la primera quincena de julio y faltaron trenes en horas punta todos los días.

En principio, Metro dijo que estaban adecuando la oferta a la demanda. Como en verano hay menos viajeros (en general) consideran adecuado disminuir la presencia de trenes. Sin embargo los problemas vienen de fondo. No paran de aumentar los usuarios, pero la inversión no se corresponde. Según el medio citado, hay menos maquinistas que en 2013, entre 200 y 300. A esto se une la crisis del amianto que, como vemos, no termina de resolverse.