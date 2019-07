Ayllón brilla con fuego y música de Celtas Cortos, Mojinos Escozíos y Sínkope

Ayllón volvió a demostrar la noche del viernes que el FogoRock ha venido para quedarse. El primer grupo en actuar fue el que conforman los vallisoletanos Celtas Cortos, que comenzaron su repertorio con "Haz turismo” y terminaron con “No nos podrán parar”, “20 de abril” y “Tranquilo majete”. Entre medias, buena parte de los temas más representativos de sus 30 años de carrera, con algunas composiciones nuevas. Después llegaron Mojinos Escozíos con su particular muestra de humor y rock y sobre las 3 de la mañana accedió al escenario el grupo Sínkope, referente del rock urbano . También tuvo su cuota de protagonismo Tehe Best of Rock Tribute y los cambios de escenario fueron protagonizados por espectáculos de malabares con fuego.

