Anima Naturalis advierte de que las mascotas no son "un capricho"

En época estival, es habitual en España el abandono de las mascotas (sobre todo, perros y gatos) que, según la coordinadora de Anima Naturalis en la Comunitat, Carmen Moll, "suelen ser regalos de Navidad, resultado de un mero capricho y no de una decisión tomada conscientemente". Sus dueños ahora, durante las vacaciones, deciden abandonarlos, lo que provoca en el animal "un daño psicológico bastante grande".

Moll, que lamenta que sea ahora cuando los dueños se encuentren "con los inconvenientes" de tener una mascota y no antes de comprarla, asegura que hay "muchas alternativas", como las residencias caninas, en muchas de las cuales los animales pueden jugar y correr al aire libre.

De 138.000 perros y gatos recogidos por protectoras en España en 2018, 1.600 fueron abandonados durante el verano, "y no se cuenta a los que no se recogieron", explica. Esta cifra, asegura, se reduce a medida que hay más alternativas, "pero no se llega a eliminar el abandono".

"Seguimos luchando, intentando concienciar de que los animales no son un regalo, no se pueden comprar y regalar como mero capricho", indica Moll, que asegura, además, que con esto "lo que estamos enseñando a nuestros hijos es un ejemplo pésimo que va a hacer que el problema persista".