Javier Lambán, muy cerca de repetir como Presidente de Aragón

No está cerrado, pero casi. PSOE y Podemos, en una jornada muy intensa de reuniones, llegaron ayer a un preacuerdo para que los cinco diputados del partido morado apoyen la investidura de Javier Lambán. Como decimos, el acuerdo no está cerrado totalmente...de hecho, los equipos negociadores seguirán hablando este fin de semana, pero el pacto es lo bastante preciso para que Podemos haya decidido someterlo a la opinión de sus inscritos. El lider del partido, Nacho Escartín, explicará este mediodía cuál es ese preacuerdo y cuál va a ser la pregunta que se van a plantear a los militantes del partido morado y que podrán votar hasta el lunes por la tarde, Escartín a las ocho de la mañana en su cuenta de twitter ha escrito lo siguiente : "En Aragón no habrá gobierno de derecha con la ultraderecha. En Aragón no habrá repetición electoral"

Negociación discreta

Los negociadores de PSOE y Podemos están siendo muy discretos sobre cuál será la presencia de los morados en el futuro Gobierno Aragonés, si tendrán alguna consejería o será a través de direcciones generales. Es un asunto delicado, porque la presencia de Podemos en el ejecutivo tiene que contar con el visto bueno del PAR, al que los socialistas siempre han considerado como socio preferente. Los aragonesistas seguramente celebrarán una ejecutiva para analizar la situación antes del comienzo del Debate de investidura de Lambán, previsto para el martes de la semana que viene. También el PSOE reunirá a su ejecutiva regional, casi con toda seguridad, el próximo lunes

Izquierda Unida apoya a Lambán

Y mientras, la Coordinadora de Izquierda Unida en Aragon decidió ayer que su diputado Alvaro sanz vote el miércoles a favor de la investidura de Lambán. Hubo un 62% de votos a favor en la reunión de la Coordinadora de IU, un 28% de abstenciones y ningun voto en contra. Desde Izquierda Unida explicaron que el voto favorable a Lambán es fruto del acuerdo con 51 medidas que se centran en asuntos como la educación la vivienda la sanidad o el medio ambiente, entre otros temas