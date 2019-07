Rafa Escrig: "El Córdoba es el gran favorito para ascender"

Rafael Escrig es un periodista de Castellón de la Plana que, tras finalizar la carrera y las prácticas en Panenka, decidió iniciar el duro camino de YouTube. Comenzó desde cero, sin conocer la plataforma ni el recibimiento que podía tener, tan solo con la ayuda de otro canal llamado Campeones. Hoy es conocido dentro del mundo youtuber y su contenido es referente a nivel nacional.

Ha recorrido gran parte de España con el objetivo de contar el fútbol que no se ve, el modesto. Es un canal que se aleja de lo mediático y que cuenta historias de equipos humildes. Una visión de nuestro fútbol que, hasta hoy, no se había visto en YouTube.

¿Además de youtuber, también eres periodista de profesión no?

Sí, tengo la carrera de Periodismo, me he dedicado al periodismo y lo que hago en YouTube no deja de ser periodismo.

De hecho, te he visto escribir en Panenka, ¿me equivoco?

Hice las prácticas de la carrera allí y estuve 3 meses, aproximadamente, pero no salió muy bien. A raíz de eso surgió la oportunidad de hacerme un canal de YouTube y, periodísticamente, expresarme en esta plataforma.

¿Cómo fue eso de meterte en YouTube?

No tenía trabajo después de la revista Panenka y yo ya había estado en todo tipo de medios colaborando: en la propia Cadena Ser Castellón, televisión, otra radio narrando a mi equipo… y nunca había visto el ingreso económico que todo el mundo queremos cuando hacemos nuestro trabajo. Cuando terminé la carrera ya me dije a mi mismo que era el momento de ponerse serio porque no quería trabajar para nadie sin recibir esa cuantía económica. Pues como todo el mundo, por ese momento, tenía un blog o un apartado para escribir su opinión, decidí hacerme un canal de YouTube ya que no había apenas contenido, menos de Campeones, que por aquel entonces me echaron una mano para decidirme y organizarme. Costó mucho al principio, pero al final salió todo bien.

Has vivido varias etapas importantes en tus videos con el Castellón. Casi ascenso y el ascenso ya propio. ¿Qué se siente al hacer contenido del equipo de tu vida?

Realmente han sido tres videos muy importantes. El primero es el casi ascenso, aunque no es tan casi porque era la segunda ronda del playoff y no la tercera, pero bueno, a falta de cinco minutos para acabar el partido estábamos cero a cero y teníamos que perder de dos para quedar eliminados. Al final quedamos eliminados y fue un video bastante duro y posiblemente es el palo más grande deportivamente hablando junto al no ascenso de la temporada pasada. Un año después y tras una campaña muy irregular, pude contar el ascenso. Fue muy ‘jodido’, con perdón, porque en la ida en Portugalete estuvimos hasta el minuto 94 perdiendo hasta que un penalti rescató todas las esperanzas de ascenso.

¿Qué opinas del Córdoba esta temporada?

No he podido mirar todas las plantillas. Al final se suele comentar que el nuestro, el grupo III, es el más peligroso pero yo creo que por la afición y el nivel estructural de los clubes, el grupo IV es de un nivel superior. Yo si que he visto los fichajes del Córdoba y me parecen de Segunda División. Estamos ante un proyecto de los que bajan a Segunda División B para tomar impulso. Me recuerda mucho al caso de Elche o Mallorca. Yo creo que en cuanto a fichajes, el Córdoba es superior al resto de la categoría. Ahora bien, no sé nada de lo que ha pasado ni de los problemas extradeportivos. Estuve viendo las declaraciones de Javi Moreno y me preocupa lo que se comentó y lo que yo veo por redes sociales porque me recuerda a lo que ha pasado por Castellón. Espero que esa buena planificación deportiva no se trunque con una mala gestión desde los despachos. Aún así, el Córdoba parte como gran favorito para ascender.

Una plaza bonita El Arcángel para un video esta temporada, ¿no?

Es una plaza bonita pero lejana (entre risas). En Segunda División las cosas son más complicadas porque es LaLiga la que tiene que mediar para hacerlo todo posible. Estando en Segunda División B, yo no conozco al equipo de prensa del Córdoba CF, pero espero que puedan entender lo que nosotros hacemos. Yo me comprometo a que todos los grandes de Segunda División B estén por el canal en algún momento y como hice el año pasado con Elche o Mallorca, que como ya te he dicho son circunstancias parecidas o iguales, lo haremos también con el Córdoba.