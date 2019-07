Pedro Puy: "Me siento cómodo por no tener que pactar con Vox"

El portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Pedro Puy, afirma sentirse "muy cómodo por no tener que pactar con Vox", algo que sí ha hecho su partido en Murcia, donde considera que "se están equivocando".

"Yo creo que la sociedad española, como la gallega, -no conozco tan al detalle la murciana- es una sociedad muy centrada y los resultados electorales así lo confirman", reflexionó en una entrevista en la Cadena SER. "Los extremos, tanto a la izquierda como a la derecha o tanto en el perfil centralista como separatista, son minoritarios". Así, cree que "los gobiernos deben ansiar ocupar ese espacio moderado central, que es donde están los éxitos electorales y es el que demanda la sociedad".

"Esta para mí es una de las novedades de la oposición, un síntoma de que o la oposición no está muy centrada en el país o de que el país va mucho mejor de lo que dice la oposición. Los nombramientos de delegados de la Xunta, cinco personas que tienen carácter de director xeral y forman parte del núcleo del gobierno, la parte política de la administración, siempre se designaron por razón de confianza en la persona. No sólo lo vemos en los delegados de la Xunta, también en los del Gobierno". Considera el debate "menor" ya que "Corina Porro es una persona que está perfectamente capacitada para el desarrollo de esa actividad, cuenta con la confianza del consello de la Xunta, que es quien la nombra, y poco más hay que decir al respecto".

"Por lo tanto, cuando hay pactos con los extremos, en líneas generales, sea Murcia o sea Navarra, los líderes políticos se están equivocando y deberían buscar acuerdos en lo básico con las grandes fuerzas, y de gobernabilidad con aquellas que tienen un perfil más moderado", concluyó.

Para él, cuestiones como el debate sobre la existencia de la violencia de género están ya "superados" y "es un error darle otro enfoque", como hablar de violencia intrafamiliar. "En estos objetivos sociales conjuntos, como erradicar la violencia machista -muy de actualidad, porque estamos viendo crímenes horrorosos- creo que toda la sociedad debe empujar en el mismo sentido".

relevo "razonable" de la valedora

El miércoles se celebrará un pleno en el Parlamento para nombrar a Dolores Fernández Galiño nueva valedora do Pobo, en sustitución de Milagros Otero, quien dimitió varios meses después de anunciar que lo haría tras la sentencia que encontraba "desviación de poder" en el nombramiento de su jefa de personal. Puy entiende "razonable" el tiempo pasado, marcado por "un largo período electoral que dificultaba la visibilidad de pactos" para su relevo.

Sin "querer minimizar" las causas por las que dimite Otero, el portavoz popular no cree que la imagen de la institución salga dañada aunque por segunda vez consecutiva su titular no agotase el mandato. El anterior, puntualizó, había sido elegido por unanimidad, algo que no evitó los problemas. "Las memorias dan buena cuenta de su presencia en la socidad. La última conocida incrementaba en 25.000 los expedientes tramitados" y "corregía su poca presencia en el mundo rural".