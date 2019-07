Más de la mitad de los pueblos de Cuenca se apuntan al Plan de Embellecimiento

Más de la mitad de los pueblos de Cuenca se han interesado en participar en el Plan de Embellecimiento que promueve la Demarcación en Cuenca del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha y la Diputación de esta provincia. El objetivo de este proyecto es crear una red de pueblos con encanto y dotarla de un sello de calidad diferenciada. Lo hemos contado en Hoy por Hoy Cuenca con Miguel Ángel Redondo, presidente de los arquitectos de Cuenca.

El plan contempla, en primer lugar, un análisis de la situación de cada municipio, de sus carencias y defectos, para estudiar después cómo ha de ser la intervención. “Hay pueblos que lamentablemente no crecen con rigor ni con un sentido de belleza”, explica Miguel Ángel Redondo, que añade que “se van contaminando con cableados, con fibrocementos y malas intervenciones urbanísticas. Hay que hacer conciencia para que en años venideros tengamos unos pueblos mucho mejor que cuando empezamos a intervenir”.

Según Redondo, 125 pueblos ya se han mostrado interesados en participar en el Plan de Embellecimiento. “El siguiente paso es redactar las bases y los criterios de selección”, apunta.

Viviendas típicas serranas en el pueblo conquense de Mira. / Fernando Carreras (EcoExperience.es)

El presidente de los arquitectos de Cuenca ha destacado las potencialidades que tienen muchos municipios pequeños de la provincia para beneficiarse de este proyecto. “Esos pueblos que tenemos en Cuenca afectados por la despoblación no tienen una infraestructura mínima, no tienen servicio jurídico, no tienen técnicos y desde la Demarcación de Cuenca podemos darles estos servicios. Y hay pueblos muy pequeños con un valor paisajístico tremendo”.

Redondo ha puesto como ejemplo proyectos similares que existen ya en Francia (Les Plus Beaux Villages), Italia (Il Piu Borghi d’Italia) o Canadá, o en nuestro país, la red de los Pueblos más Bonitos de España.

Calle de la aldea de Huerta de Marojales, en el municipio conquense de Cañizares. / Cadena SER