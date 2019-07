Primadomus pide acabar con el vacío legal para la tenencia particular de grandes felinos

Este lunes se celebra el Día Internacional del Tigre y desde el Centro de Rescate de la Fundación AAP Primadomus, con sede en Villena, se alerta del vacío legal que hay para la tenencia particular de grandes felinos. El 80 % de los que llegan a este centro de rescate (que cuenta con 26 ejemplares entre leones, tigres, leopardos, etc.) proviene de los circos, pero más "alarmante" es que el 20 % restante llegue de propietarios particulares que albergan a estos ejemplares en recintos "no adecuados", según indica Pilar Jornet, directora de Primadomus.

Jornet alerta además de lo incoherente que es tener en casas particulares, "aunque sea una finca", a un animal de grandes dimensiones, que necesita grandes espacios para vivir, que son peligrosos y cuyo mantenimiento es "muy caro". Por eso exige una legislación "clara y contundente" que prohíba su tenencia en casas particulares que frene la "irresponsabilidad" de ciertas personas hacia especies de animales salvajes.

La directora del centro es consciente de que la mentalidad "no cambia de la noche a la mañana" y por eso es importante explicar, ha indicado, que los tigres que rescatamos en nuestro centro en Villena suelen llegar sin uñas, con atrofias musculares y problemas de peso y dentición".

La Fundación AAP trabaja desde hace 10 años en la creación de marcos normativos, tanto en Europa como en nuestro país, para dar un futuro mejor a animales exóticos. A través de la coalición Infocircos, junto a otras ONGs, se ha conseguido que en la actualidad 500 municipios españoles y 10 comunidades autónomas hayan prohibido los circos con animales salvajes. Otro campo de batalla está también entre los ciudadanos. "No es normal", dice, que haya una legislación para perros de raza potencialmente peligrosa y haya un "vacío legal" para este tipo de especies. La Comunitat Valenciana es una de las autonomías que está revisando en estos momentos su legislación al respecto.

Listado Positivo

AAP Primadomus es una de las ONGs que forman parte de la Coalición para el Listado Positivo, que propone una lista única en la que se especifique que animales pueden ser de uso doméstico. Es necesario trabajar con las autoridades y organismos públicos para limitar la tenencia de grandes felinos a manos de particulares.

Un tigre que ha vivido enjaulado, víctima del abuso o del espectáculo, "no podrá nunca volver a la naturaleza", ya que no ha aprendido, a través de los vínculos sociales y maternofiliales, las características básicas de su especie para sobrevivir, indican desde Primadomus.

AAP Primadomus es el único centro de rescate que acoge grandes felinos en España. Se financia gracias a fondos privados provenientes principalmente de los Países Bajos, pero el coste que genera un tigre en un espacio de estas características puede llegar a los 27.000 euros al año. En estos gastos se incluye comida, tratamientos veterinarios, cuidadores, mantenimiento de instalaciones, enriquecimiento ambiental, seguridad, y los costes derivados por la labor de sensibilización social y política que realiza la fundación a favor de los tigres.