Amor, acrobacias y carcajadas copan la agenda del Teatro Principal

Los musicales, el humor y las funciones circenses serán los géneros predominantes en la temporada otoño-invierno del Teatro Principal de Alicante. Esta mañana, el Principal ha presentado el avance de la próxima campaña, que contará con un total de 16 espectáculos.

West Side Story se presenta como el musical más importante de la lista de obras. Las funciones circenses también tendrán su apartado con la gala CircArte 2019, que se celebrará el próximo 15 de septiembre o YOLO (You Only Live Once), el 6 de octubre. YOLO aterriza en el Principal después de recibir este año dos premios FETEN en Gijón.

La dosis de humor estará cubierta por dos exponentes de la disciplina a nivel nacional. David Guapo, que ya ha actuado este verano en el Principal, intentará repetir el lleno estival el próximo 24 de octubre. Otro cómico que asegura carcajadas es Goyo Jiménez, quien saltará al escenario los días 5, 6 y 7 de septiembre, para presentar su show "Aiguantulivinamérica2".

El concejal de Cultura, Antonio Manresa, ha destacado que la meta de la nueva temporada es acercar el teatro a la gente de todos los puntos de la provincia.

Las entradas a todos los eventos ya están disponibles en las plataformas habituales de venta del Teatro.

I Concurso Lírico Internacional De Alicante

La ópera y la zarzuela adquieren importancia con la celebración del Primer Concurso lírico Internacional de Alicante, que tendrá lugar el 20 de septiembre. En su primera edición se han inscrito 121 personas de 28 nacionalidades distintas.

Este proyecto da una oportunidad a los jóvenes artistas para difundir el legado de la ópera en Alicante. Para participar en el concurso, los cantantes han debido superar una selección realizada a través de video. Esta gala supone la última fase del proyecto, que comenzará el 17 de septiembre en el Centro Cultural Las Cigarreras.