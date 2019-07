¿Para cuándo el hospital de Aranda?

El PSOE no esperará al próximo periodo de sesiones de las Cortes de Castilla y León, que no comenzará hasta el mes de septiembre, para interesarse por los plazos reales para la construcción del nuevo hospital de Aranda: entre las cuestiones que el Grupo Parlamentario Socialista ha incluido como argumentos para solicitar que se convoque a la Diputación Permanente está la comparecencia de la consejera de Sanidad. El PSOE quiere que Verónica Casado informe de tres asuntos que consideran urgentes y prioritarios, y uno de ellos es la planificación concreta y real de la construcción del hospital de Aranda. No solo por el cambio en las declaraciones que Alfonso Fernández Mañueco hizo sobre el tema en campaña electoral y una vez investido presidente, sino también porque la realidad de los plazos y los trámites parece discordar con lo anunciado por el máximo responsable de la Junta

El procurado socialista, Luis Briones, afirma que "se han perdido ocho años para construir el hospital que se nos prometió, y ahora es el momento de que nos digas cuáles son los plazos".

La Diputación Permanente es el órgano que dirime los asuntos urgentes cuando no está activo el periodo de sesiones de las Cortes, como es el caso en este momento. El PSOE ha solicitado que se reúna para que pueda convocarse un pleno extraordinario en el que la consejera de Sanidad pueda informar también sobre la discrepancia entorno al análisis de los datos de listas de espera sanitarias así como sus planes para la reorganización de la Atención Primaria en el medio rural.

Los socialistas quieren que en dicha sesión plenaria se aborden también la apertura de comedores escolares durante todo el año y propuestas para mitigar los efectos de la sequía en el sector agrario.