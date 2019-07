El Ayuntamiento dotará de contenido el edificio del Mueble Rondeño

El equipo de Gobierno ha aprobado el gasto de algo más de medio millón de euros para afrontar diferentes actuaciones como instalar nuevos contenedores soterrados en distintos puntos de la ciudad, reparar la cubierta de la Escuela de Enfermería o restaurar parte del edificio del Mueble Rondeño para lo que se destinarán casi 200.000 euros. Es una de las propuestas que han salido adelante en la sesión plenaria de este lunes correspondiente al mes de julio.

Dentro de todo el paquete de acciones a desarrollar, la inversión más importante va a destinada a la restauración del que iba a ser el Centro de Interpretación del Mueble Rondeño. Uno de los denominados "edificios fantasma" que tras años en desuso continúa sin tener una utilidad municipal.

Ahora el actual equipo de Gobierno está trabajando por dotarlo de contenido según ha expresado la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández. "Se está realizando un proyecto que hará que el edificio sea sostenible fundamentalmente porque es una apuesta por la ocupación del espacio público por los jóvenes. Será un espacio abierto, común, donde se aproveche parte del inmueble y derribaremos la parte que no sirva para que no nos cueste dinero su mantenimiento", ha manifestado la regidora.

La propuesta ha contado con el voto favorable del bipartito, con la abstención de Ciudadanos, Izquierda Unida y PSOE y el voto negativo de Contigo Ronda.

Dos aprobadas, tres rechazadas

En cuanto a las mociones de impulso, cinco formaban parte del orden del día de la sesión plenaria, de las cuales dos han sido aprobadas y tres rechazadas.

De ellas, la más esperada era la que el propio equipo de gobierno impulsaba relacionada con el inicio de los trámites para comenzar la revisión del PGOU, un documento que lleva paralizado en nuestra ciudad 28 años. Así, el bipartito, que ha explicado que es un proceso largo que hay que poner en marcha cuanto antes, ha contado con el respaldo de prácticamente toda la oposición, a excepción del concejal de Izquierda Unida que ha manifestado su abstención después de alegar que hay que tener prudencia por el 'Caso Merinos', que aún sigue activo. Desde PSOE, cs y contigo también se ha pedido que se deje claro la viabilidad y la idea de "ciudad que se quiere para Ronda".

Por su parte, entre las mociones rechazadas, no ha salido adelante la moción de CONTIGO Ronda en la que se pedía la puesta en valor del conocido como el Edificio del Mueble Rondeño así como una consulta popular para decidir el uso que se le puede dar. El bipartito no ha apoyado la moción al tener, al parecer, ya otra idea para el inmueble. Por su parte, desde Ciudadanos, Alberto Serrano, ha mostrado su voto en contra al defender que teniendo en cuenta que hay que llevar a cabo un control de gasto, la formación naranja no cree que este arreglo tenga que tomarse como una prioridad.

Además, se han rechazado las mociones de Izquierda Unida relacionadas con los presupuestos participativos y el uso social del Albergue situado en el Polígono El Fuerte, por no tener un proyecto mejor desarrollado.

Sí se ha aprobado la tercera moción de IU, en la que se reclamaba una feria más inclusiva y segura, con la habilitación de un punto de prevención de violencia machista o la eliminación de la música sexista en las zonas infantiles, entre otras propuestas.