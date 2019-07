Valle anticipa que este año el ascenso será "más complicado"

Borja Valle anticipó este lunes que lograr el ascenso a Primera será en esta temporada más complicado para el equipo coruñés. Con la reducción drástica de presupuesto y de límite salarial, el Dépor ya no partirá como uno de los equipos más poderosos en el inicio del campeonato. Sin embargo, el objetivo único, reconoce el berciano, no debe ser otro que el de volver a la máxima categoría. “El patrón de este Deportivo tiene que ser el mismo objetivo. Va a ser más complicado, pero esto es fútbol y el ascenso es el único objetivo que tenemos que tener en la cabeza”, señala.

También se refirió al míster Juan Antonio Anquela, del que dijo no engaña a nadie y cuya manera de ser intensa y apasionada contagia a todos. “Todos conocemos a Anquela. Su forma de ensañarnos es pura pasión, conocimiento y lo transmite día a día. Esa es su esencia y tenemos que impregnarnos. Es así interna y externamente”, afirmó el atacante blanquiazul, que añadió que la del andaluz es otra manera de ver el fútbol que el de los anteriores entrenadores que tuvo el Deportivo.

Sobre las sensaciones de los partidos de pretemporada, en donde no está desatancando demasiado el equipo, Borja Valle cree que no hay motivo para alarmarse pues se trata de duelos que se entienden como meros entrenamientos y a los que se llega tras sesiones llenas de carga física en Abegondo. “Empiezas a sacar cosillas que no sirven tampoco de mucho y nos vamos conociendo. Sirven para seguir.