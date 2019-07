Una Valedora feminista y galeguista

No disgusta la propuesta de la magistrada Maria Dolores Fernández Galiño como nueva Valedora do Pobo. Su dilatado curriculum, su reconocida independencia profesional y sobre todo su alegato feminista y de condenana de la violencia machista seduce a sus señorías.

Fernández Galiño se declara galego falante, garantiza la defensa de los derechos lingüísticos, los derechos humanos y los derechos digitales, conocidos como los de tercera generación.

Pero Galiño es la propuesta del PP avalada por el Psoe, mayoría cualificada, y por razones de procedimiento, no hubo diálogo y por tanto no se buscó el consenso, el resto de grupos no apoya su nombramiento. Pero nadie custiona su valía.

Desde el PP Paula Prado recuerda que la oposición en estos meses no hizo ninguna propuesta para sustituir a Milagros Otero sólo se dedicó, los acusa, a menoscabar el prestigio de la institucion.